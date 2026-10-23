한혜진의 딸 시온 양이 물에 빠진 어린아이를 직접 구조했다. / 사진=배우 '한혜진' 유튜브 캡처

한혜진의 딸 시온 양이 물에 빠진 어린아이를 직접 구조했다. / 사진=배우 '한혜진' 유튜브 캡처

배우 한혜진과 축구선수 기성용 부부의 딸 시온 양이 부산으로 가족 여행을 떠난 가운데 딸 시온 양이 호텔 수영장에서 물에 빠진 어린아이를 직접 구조한 훈훈한 일화를 공개했다.23일 한혜진의 유튜브 채널에는 '배부르다면서 또 먹는 우리 가족의 부산 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 부산으로 2박 3일 가족 여행을 떠난 한혜진, 기성용 부부와 딸 시온 양의 일상이 담겼다.여행 셋째 날, 한혜진은 딸과 함께 호텔 수영장에 방문했다. 그는 "시온이가 1일 1수영을 하고 있다"며 "오늘도 수영하러 나왔는데 언제 갈지 모르겠다"고 말했다. 그러면서도 "마지막 날까지 잘 노는 모습을 보니 좋다"고 흐뭇해했다.이후 세 사람은 식당으로 이동했다. 한혜진은 밥을 잘 먹는 딸을 보고 "수영하고 나니 더 잘 먹는 것 같다"며 "수영을 어제보다 더 많이 한 것 같다"고 언급했다. 그러자 시온 양은 수영장에서 겪은 일을 꺼냈다. 이를 듣던 한혜진은 "시온이가 지금 자신의 무용담을 이야기하고 있다"고 설명했다.한혜진은 시온 양의 일화를 대신 설명했다. 그는 "아기가 수영장 물에서 여기까지 물이 들어갔는데 시온이가 건져줬다"며 "너무 잘했다 오늘. 착하다"라고 칭찬했다. 그러자 시온 양은 한혜진의 말이 끝나기 무섭게 "그럼 올리브영에 데려가 달라"라고 요구했다. 한혜진은 "뭐만 하면 마지막은 올리브영이다"라고 황당해하며 카메라를 테이블에 내려놨다. 현실적인 엄마의 모습이 웃음을 자아냈다.한혜진은 2013년 8세 연하의 축구선수 기성용과 결혼했다. 슬하에 딸 시온 양을 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 개설해 가족의 다양한 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr