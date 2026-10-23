톰 스커릿은 영화 '탑건'에서 교관 바이퍼 역을 맡아 많은 사랑을 받았다. / 사진=영화 '탑건' 영상 캡처

영화 '탑건'과 '에이리언' 등에 출연한 할리우드 배우 톰 스커릿이 세상을 떠났다. 향년 93세.23일(한국시간) AP통신과 뉴욕타임스 등 외신에 따르면 스커릿은 지난 21일 자연사했다. 유족은 성명을 통해 "그를 잃어 가슴이 아프다"며 "세상은 톰을 훌륭한 배우로 기억하겠지만, 우리에게는 유머와 호기심, 지혜와 관대함, 사랑을 베풀던 사람이었다"고 애도했다.스커릿은 1933년 미국 미시간주 디트로이트에서 태어나 고등학교를 마친 뒤 미 공군에서 4년간 복무했다. 전역 후 웨인주립대에 진학한 그는 영화 제작에 관심을 갖고 캘리포니아대 로스앤젤레스캠퍼스(UCLA)로 학교를 옮겼다.연예계에 발을 들인 것은 1962년이다. 한국전쟁을 소재로 한 영화 '워 헌트'로 데뷔한 스커릿은 작은 배역부터 차근차근 경력을 쌓았다. 이후 1970년 로버트 올트먼 감독의 '야전병원 매쉬' 등에 출연했으며, 1977년에는 '터닝 포인트'로 전미영화평론가협회 남우조연상을 받았다.1979년에는 리들리 스콧 감독의 SF 영화 '에이리언'에서 우주선 노스트로모호의 함장 댈러스로 등장했다. 이어 1986년 개봉한 '탑건'에서는 톰 크루즈가 맡은 매버릭을 가르치는 비행 교관 바이퍼 역으로 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.안방극장에서도 연기력을 인정받았다. 1990년대 CBS 드라마 '피켓 펜스'에서 경찰서장 지미 브록을 연기한 그는 1993년 에미상 드라마 부문 남우주연상을 수상했다.이후에도 스커릿은 영화와 드라마를 오가며 꾸준히 작품 활동을 이어갔다. '흐르는 강물처럼', '철목련', '콘택트' 등에 출연했으며, 1997년에는 '디바이디드 바이 헤이트'의 주연과 연출을 맡는 등 60여 년 동안 다양한 역할을 소화했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr