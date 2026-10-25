이종혁 아들 이준수와 전희철 딸 전지우의 첫 만남이 공개됐다./ 사진=텐아시아 DB

배우 이종혁과 전 농구선수 전희철이 두 아들딸의 연애로 또 한 번 얽히게 됐다. / 사진제공 = tvN STORY & E채널

키 194cm로 훌쩍 자란 배우 이종혁의 둘째 아들 이준수가 방송 활동에 시동을 걸었다. 어린 시절 아버지와 함께 출연한 '아빠! 어디가?'로 얼굴을 알렸던 그가 이번에는 연애 예능에 출연한다.오는 11월 11일 첫 방송되는 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3' 측은 23일 이준수와 전 농구선수 전희철의 둘째 딸 전지우가 등장하는 2차 티저 영상을 공개했다.앞서 시즌1에서는 이종혁의 장남 이탁수와 전희철의 장녀 전수완이 최종 커플로 맺어졌다. 당시 두 사람의 연애를 지켜봤던 이종혁과 전희철은 이번 시즌에도 각각 자녀의 연애를 지켜보게 됐다.공개된 영상에서 이준수와 전지우는 처음으로 마주한다. 이준수는 전지우를 본 뒤 "눈을 마주쳤는데 너무 예쁘더라고요"라며 호감을 드러낸다. 두 사람의 만남을 지켜보던 이종혁과 전희철도 웃음을 감추지 못한다.이준수와 전지우는 서로의 가족이 과거 같은 프로그램에 출연했다는 사실을 두고 대화를 나누기도 한다. 이준수가 "알고 있어요?"라고 묻자 전지우는 "알고 계셨던 거예요?"라고 되묻는다.이후 함께 걷던 이준수가 전지우에게 우산을 들어주는 모습도 공개됐다. 이를 본 MC 김성주는 "이거 뭐 겹사돈 되겠는데?"라고 말한다.형과 누나가 시즌1에서 최종 커플이 된 데 이어 동생들까지 서로에게 관심을 보이자 두 아버지도 예상하지 못한 상황에 놀란 반응을 보인다. 다만 이준수와 전지우가 실제 커플로 이어질지는 아직 공개되지 않았다.제작진은 "시즌1에서 이탁수와 전수완이 많은 사랑을 받았던 만큼, 이번 시즌 두 사람의 동생인 이준수와 전지우가 만나게 된 상황 자체가 흥미로운 관전 포인트가 될 것"이라고 밝혔다.'내 새끼의 연애3'는 오는 11월 11일 오후 8시 첫 방송되며 티빙에서도 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr