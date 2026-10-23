윤혜진이 딸 엄지온 양의 예술중학교 합격 소식을 확인했던 순간을 떠올렸다. / 사진='윤혜진의 What see TV' 유튜브 캡처

윤혜진이 딸 엄지온 양의 예술중학교 합격 소식을 확인했던 순간을 떠올렸다. / 사진='윤혜진의 What see TV' 유튜브 캡처

발레리나 출신 방송인 윤혜진이 딸 엄지온 양의 예술중학교 합격 소식을 확인했던 벅찬 순간을 떠올렸다.지난 22일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 '요즘 해방촌, 이렇게 재밌다고? '라는 제목의 영상이 게재됐다. 윤혜진은 지인들과 함께 서울 해방촌 골목을 걸으며 맛집과 쇼룸을 둘러보며 즐거운 시간을 보냈다.여유롭게 거리를 거닐던 윤혜진은 한 골목에 들어서자 "이곳은 내게 평생 잊을 수 없는 장소"라며 과거의 기억을 꺼냈다. 바로 딸 지온 양의 중학교 입시 결과 발표를 확인했던 곳이었다.윤혜진은 당시 상황을 생생하게 전하기 시작했다. 그는 "그때 지온이가 선화예중 입시를 보고 결과 발표가 내일이었다"며 "그런데 선생님한테 발표가 났다고 전화가 왔다"고 설명했다. 예정보다 하루 일찍 결과를 마주하게 된 것. 이어 "(합격 여부를 확인하려면) 본인이 입력을 해야한다"며 "그 순간 심장이 덜컥 내려앉았다"고 털어놨다.윤혜진은 "혹시라도 떨어졌을 때 지온에게 어떻게 말을 건네야 할지 생각했다"고 고백했다. 그러면서 "지온이는 떨려서 나한테 매달려서 보지도 못했다"고 극도의 긴장감에 휩싸였던 심경을 고백했다.결국 합격이라는 결과를 마주하자마자 두 모녀는 얼싸안고 눈물을 쏟아냈다. 윤혜진은 "발표를 확인하자마자 소리를 지르고 지온이랑 울었다"라면서도 "그 와중에 나 혼자 또 대담한 척했다"고 덧붙였다.국립발레단 수석무용수 출신인 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼했다. 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 최근 지온 양은 선화예술중학교 성악 전공에 합격해 화제를 모았다. 최근 유튜브를 통해 가창력을 뽐내기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr