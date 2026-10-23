사진제공=NHN링크, off the menu

사진제공=NHN링크, off the menu

밴드 오프더메뉴(off the menu)의 보컬 안정준이 '너 말고 다른 연애' OST에 참여한다.오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'의 여섯 번째 OST 'Easy'(이지)가 발매된다.'Easy'는 사랑하는 사람과 함께했던 시간에 대한 그리움을 담은 곡이다. 무엇을 보거나 어디를 가더라도 떠오르는 상대를 향한 마음을 노래하며 서로를 쉽게 놓지 못하는 극 중 두 인물의 감정을 표현했다.가창에 참여한 안정준은 2019년 데뷔한 밴드 오프더메뉴의 보컬이다. 이번 OST에서는 담백한 창법으로 지나간 사랑에 대한 그리움을 표현했다.한편 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다. 서강준은 연인을 위해서라면 무엇이든 해줄 수 있는 훈민제과 대리 남궁호, 안은진은 현실의 벽에도 영화라는 꿈을 놓지 않는 감독 이미도 역을 맡았다.'너 말고 다른 연애' OST 'Easy'는 25일 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr