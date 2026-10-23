가수 송가인이 안성훈의 부모님으로부터 친딸 못지않은 극진한 사랑을 받았다. /사진제공=KBS

가수 송가인이 안성훈의 부모님으로부터 친딸 못지않은 극진한 사랑을 받았다. /사진제공=KBS

가수 송가인이 15년 지기 안성훈의 부모님으로부터 친딸 못지않은 극진한 사랑을 받았다.지난 22일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'('편스토랑')에서는 송가인이 안성훈의 집을 찾아 그의 부모님과 가족처럼 정을 나누는 모습이 그려졌다.이날 VCR에는 송가인과 안성훈을 위해 양손 무겁게 음식을 싸 들고 온 안성훈 부모님의 모습이 담겼다. 정성 가득한 음식 보따리에 송가인이 "뭘 이렇게 많이 싸 오셨냐"라며 깜짝 놀라자, 안성훈의 어머니는 "딸내미랑 아들내미 맛있는 거 해주려고 잔뜩 해서 왔다"라며 송가인을 친딸처럼 챙겼다.이를 보던 안성훈이 "며느리도 아닌데 왜 이렇게 많이 가지고 왔냐"라고 묻자, 송가인은 "누나는 며느리 이상"이라고 거침없이 받아쳤다. 안성훈의 아버지 역시 "가인 누나는 며느리보다 은인"이라고 맞장구를 쳤고, 어머니도 "딸 같으면서도 은인"이라며 송가인을 향한 각별한 애정을 보였다.이어 안성훈이 "누나가 나한테 마음을 품을까 봐 일부러 다정하게 대하지 않는다"라고 너스레를 떨자, 송가인은 단칼에 "까불지 마라"라고 응수해 15년 지기 '찐 남매'다운 티키타카를 뽐냈다.두 사람의 돈독한 인연 뒤에는 눈물겨운 무명 시절이 있었다. 송가인은 과거 가수를 포기하려던 안성훈에게 다시 도전을 권유했던 때를 떠올리며 "노래를 워낙 잘하는 걸 아니까 가수를 안 하는 게 너무 아쉬웠다. 미스터트롯을 한다고 하길래 무조건 준비하라고 했다"라고 털어놨다.안성훈의 '미스터트롯2' 진(眞) 우승 순간을 회상하며 "무명 시절 같이 고생했던 기억이 스쳐 지나갔다. 우리 둘 다 1등을 해내 경사스러웠다"라며 눈시울을 붉혔다. 안성훈 역시 송가인을 두고 "스승이자 은인이고, 부모 같기도 한 큰 존재"라며 고마움을 전했다.송가인은 "무명 때 성훈이와 스케줄을 다니며 김밥 한 줄을 나눠 먹곤 했는데, 지금은 둘 다 잘돼서 이렇게 어머니의 맛있는 밥을 함께 먹을 수 있어 참 좋다"라며 안성훈 가족의 굴곡진 사연에도 깊이 공감했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr