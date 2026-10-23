싱어송라이터 윤현상이 새 싱글을 선보인다.
윤현상은 23일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '아롱헤롱사태'를 발매한다.
'아롱헤롱사태'는 사랑이 시작되는 순간의 감정을 담은 싱글이다. 타이틀곡 '미묘해'와 수록곡 'Candy'(캔디) 등 총 2곡이 수록됐다.
타이틀곡 '미묘해'는 상대방을 향한 감정이 사랑인지 확신하지 못하는 상황을 표현한 곡이다. 사소한 말과 행동에도 마음이 흔들리는 모습과 친구와 연인 사이에서 느끼는 설렘을 가사에 담았다. 수록곡 'Candy'는 좋아하는 사람이 생긴 뒤 달라지는 일상을 그린다. 함께할 미래를 상상하며 느끼는 행복과 사랑에 빠진 순간의 감정을 노래한다. 윤현상은 두 곡 모두 작사와 작곡에 참여했다.
윤현상은 2011년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타 시즌1'에 출연하며 이름을 알렸다. 2014년 첫 EP '피아노포르테(PIANOFORTE)'를 발표하고 정식 데뷔했다.
이후 아이유와 함께한 '언제쯤이면'을 비롯해 EP 'attitude', 'LOVER', 싱글 'i.E', '거닐어', 'Corduroy Coat' 등을 발표하며 음악 활동을 이어왔다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
윤현상은 23일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '아롱헤롱사태'를 발매한다.
'아롱헤롱사태'는 사랑이 시작되는 순간의 감정을 담은 싱글이다. 타이틀곡 '미묘해'와 수록곡 'Candy'(캔디) 등 총 2곡이 수록됐다.
타이틀곡 '미묘해'는 상대방을 향한 감정이 사랑인지 확신하지 못하는 상황을 표현한 곡이다. 사소한 말과 행동에도 마음이 흔들리는 모습과 친구와 연인 사이에서 느끼는 설렘을 가사에 담았다. 수록곡 'Candy'는 좋아하는 사람이 생긴 뒤 달라지는 일상을 그린다. 함께할 미래를 상상하며 느끼는 행복과 사랑에 빠진 순간의 감정을 노래한다. 윤현상은 두 곡 모두 작사와 작곡에 참여했다.
윤현상은 2011년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타 시즌1'에 출연하며 이름을 알렸다. 2014년 첫 EP '피아노포르테(PIANOFORTE)'를 발표하고 정식 데뷔했다.
이후 아이유와 함께한 '언제쯤이면'을 비롯해 EP 'attitude', 'LOVER', 싱글 'i.E', '거닐어', 'Corduroy Coat' 등을 발표하며 음악 활동을 이어왔다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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