사진제공=(주)문화인

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싱어송라이터 윤현상이 새 싱글을 선보인다.윤현상은 23일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '아롱헤롱사태'를 발매한다.'아롱헤롱사태'는 사랑이 시작되는 순간의 감정을 담은 싱글이다. 타이틀곡 '미묘해'와 수록곡 'Candy'(캔디) 등 총 2곡이 수록됐다.타이틀곡 '미묘해'는 상대방을 향한 감정이 사랑인지 확신하지 못하는 상황을 표현한 곡이다. 사소한 말과 행동에도 마음이 흔들리는 모습과 친구와 연인 사이에서 느끼는 설렘을 가사에 담았다.수록곡 'Candy'는 좋아하는 사람이 생긴 뒤 달라지는 일상을 그린다. 함께할 미래를 상상하며 느끼는 행복과 사랑에 빠진 순간의 감정을 노래한다. 윤현상은 두 곡 모두 작사와 작곡에 참여했다.윤현상은 2011년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타 시즌1'에 출연하며 이름을 알렸다. 2014년 첫 EP '피아노포르테(PIANOFORTE)'를 발표하고 정식 데뷔했다.이후 아이유와 함께한 '언제쯤이면'을 비롯해 EP 'attitude', 'LOVER', 싱글 'i.E', '거닐어', 'Corduroy Coat' 등을 발표하며 음악 활동을 이어왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr