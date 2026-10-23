이낙준이 '형수다3'에 출연한다. / 사진제공=E채널

이낙준이 '형수다3'에 출연한다. / 사진제공=E채널

넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'의 원작자 이낙준이 자신을 둘러싼 30억 부자설에 대해 해명한다.23일 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 '형사들의 수다3'(이하 '형수다3') 3회에는 이비인후과 전문의이자 웹소설 작가인 이낙준이 게스트로 출연한다.이날 이낙준은 자신과 관련된 '30억 부자설', '헬기 이동설' 등 각종 소문의 진상을 밝힌다. 또한 '중증외상센터'에서 주지훈이 선보인 대사 "닥쳐"가 탄생한 과정도 공개한다. 의사와 작가 중 하나를 다시 선택해야 한다면 어떤 직업을 택할 것인지에 대해서도 답한다.이어 방송에서는 2017년 한 바닷가 마을에서 발생한 여성 변사 사건을 다룬다. 당시 선착장에서 마네킹으로 추정되는 물체가 발견됐지만 인양 결과 40대 여성의 시신으로 확인됐다. 시신에는 별다른 외상이 없었으며 주변에서는 여성용 손목시계와 우울증 치료에 사용되는 성분의 약이 담긴 약병 두 개가 발견됐다.경찰은 선착장 진입로 CCTV에서 약 30분간 머물다 떠난 SUV 차량을 확인했다. 해당 차량은 렌터카였으며 운전자는 피해자에게 약을 처방한 병원의 50대 원장이었다. 차량 좌석에서는 피해자의 DNA가, 트렁크에서는 피해자의 귀걸이와 같은 모양의 고정핀이 발견됐다.수사 과정에서는 병원 내부와 건물, 엘리베이터의 CCTV 영상이 모두 삭제된 사실도 확인됐다. 건물주는 원장이 간호사의 프로포폴 무단 반출 문제를 이유로 영상 삭제를 요청했다고 진술했다. 피해자의 마지막 진료 기록이 남은 다음 날에는 원장을 제외한 간호사 전원이 출근하지 않았던 것으로 파악됐다.경찰은 이후 병원 옆 건물의 CCTV에서 피해자가 시신 발견 전날 병원에 들어가는 장면을 확보했다. 그러나 병원에서 나오는 모습은 확인되지 않았고 해당 날짜의 진료 기록도 남아 있지 않았다. 피해자가 병원에서 겪은 일과 사건의 전말은 방송에서 공개된다.'형수다3'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr