배우 이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니가 전 미등기 임원과 관계자 등 5명을 업무상 배임 혐의로 경찰에 고소했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니가 전 미등기 임원과 관계자 등 5명을 6억8000만원대 업무상 배임 혐의로 경찰에 고소했다.23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아티스트컴퍼니는 전 미등기 임원 이 모 씨와 관계자 4명 등 총 5명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 배임) 혐의로 지난 22일 서울 강남경찰서에 고소했다.회사가 공시한 발생금액은 6억8176만2939원이다. 지난해 말 기준 자기자본 457억8011만원의 1.49%에 해당한다. 해당 금액은 아티스트컴퍼니가 조사를 맡긴 외부 법무법인의 결과를 바탕으로 산정됐다. 회사는 향후 수사기관의 수사와 법원 판단 등에 따라 금액이 달라질 수 있다고 설명했다.이번 고소는 지난달 17일 공시한 배임 혐의의 후속 조치다. 당시 아티스트컴퍼니는 미등기 임원 1명에 대한 업무상 배임 혐의를 확인했다고 밝히면서도 구체적인 금액은 특정하지 않았다. 이후 외부 법률 검토 등을 거치면서 피고소인이 5명으로 늘고 회사가 주장하는 피해 규모도 구체화됐다.다만 현 단계는 회사 측이 혐의를 제기해 고소장을 접수한 단계다. 피고소인들의 배임 여부와 최종 피해액은 수사와 사법 절차를 통해 가려질 전망이다.상장사인 아티스트컴퍼니는 향후 확인되는 횡령·배임 금액이 자기자본의 3% 이상이거나 10억원 이상일 경우 코스닥시장 상장규정에 따른 상장적격성 실질심사 사유에 해당할 수 있다고도 공시했다.아티스트컴퍼니의 최대주주는 배우 이정재다. 이정재는 현재 지분 27.10%를 보유하고 있다. 이정재와 함께 회사를 설립한 정우성은 지분 10.99%를 보유하고 있으며, 지난 2일 사내이사직에서는 중도 사임했다. 다만 소속 배우로서의 관계는 유지하고 있다.아티스트컴퍼니에는 이정재와 정우성을 비롯해 염정아, 임지연, 박해진, 김혜윤 등 여러 배우가 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr