배우 이규한이 결혼을 앞둔 가수 솔비를 향해 "20년 전부터 좋아했다"며 애정을 표현했다. / 사진=솔비 유튜브 캡처

배우 이규한이 결혼을 앞둔 가수 솔비를 향해 "20년 전부터 좋아했다"며 애정을 표현했다. / 사진=솔비 유튜브 캡처

배우 이규한이 결혼을 앞둔 가수 솔비를 향해 "20년 전부터 좋아했다"며 애정을 표현했다. / 사진=솔비 유튜브 캡처

배우 이규한이 결혼을 앞둔 가수 솔비를 향해 "20년 전부터 좋아했다"며 애정을 표현했다. 과거 그룹 브브걸 출신 남유정과 공개 열애했던 이력이 재조명되면서 일부 아쉬운 반응도 나왔지만, 대체로 두 사람의 결혼을 축하하는 목소리가 이어지고 있다.지난 22일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '저의 예비 신랑을 소개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이규한과 솔비가 함께 출연해 결혼을 앞둔 소감과 연인으로 발전하게 된 과정을 전했다.이규한은 자신을 솔비의 예비 신랑이라고 소개하며 "우리의 결혼이 이 정도로 화제가 될 줄 몰랐다. 너무 감격스럽다"고 밝혔다. 결혼 소식이 알려진 뒤 솔비의 유튜브 채널을 통해 먼저 인사하고 싶었다는 설명이다. 두 사람은 지난해 함께 출연한 연애 예능 '오래된 만남 추구' 촬영 당시를 회상했다. 솔비는 차 안에서 손을 잡는 미션을 언급하며 "오빠가 손을 자기 쪽으로 끌어당겨 잡아준 순간 크게 마음이 열렸다"고 털어놨다.이규한은 방송 이후에도 솔비에게 관심을 이어갔다고 밝혔다. 그는 '오래된 만남 추구'가 끝난 뒤 솔비의 유튜브 채널에 올라온 영상을 모두 챙겨봤다며 "나 같은 구독자는 업로드만 기다린다"고 말했다. 이어 솔비가 과거 영상에서 3년 안에 결혼하겠다고 밝혔던 일화도 언급했다. 솔비가 "'3년 안에 결혼할 거예요'라고 하는 콘텐츠도 있는데 보고 어떻게 생각했냐"고 묻자, 이규한은 "3년을 기다려야 하나 싶었다"고 답했다. 이에 솔비가 "그때도 저를 좋아하고 있었던 거냐"고 놀라자, 이규한은 "난 그때도 솔비 님을 기다렸고, 20년 전부터 좋아했다"고 너스레를 떨었다.이규한의 발언을 두고 일부 누리꾼들은 과거 공개 연애를 언급하며 아쉬움을 표했다. 이규한은 2023년 그룹 브브걸 출신 남유정과 열애를 인정했으나, 약 1년 만인 2024년 결별했다. 이에 "몇 년 전 남유정과 공개 연애했는데 20년 전부터 좋아했다니"라는 반응이 나오기도 했다. 다만 대다수 누리꾼은 두 사람의 결혼을 축하했다. "솔비와 잘 어울린다", "예전엔 날카롭고 예민한 이미지였는데 수더분해 보인다", "나이 차도 또래라 천생연분을 만난 것 같다"며 응원의 메시지를 보냈다.이규한은 결혼을 앞둔 소감에 대해 "앞으로 싸우지 않고 결혼 준비 잘해서 내년 4월에 예쁘게 식 올리겠다"고 밝혔다. 이규한과 솔비는 지난해 '오래된 만남 추구'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 당시 최종 커플로 이어지지는 않았지만, 방송 이후 연인으로 발전했다. 두 사람은 2027년 4월 양가 가족과 친척, 가까운 지인들을 초대해 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr