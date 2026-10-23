장률이 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

장률이 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

지난 1월 JTBC '러브 미'에서 배우 서현진과 로맨스 호흡을 맞췄던 장률이 이번에는 완벽주의 스타 셰프로 변신한다.오는 24일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 선발하는 '더 테이블: K 셰프 2026'에 참가하기 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁을 그린 작품이다.장률은 극 중 국내 최고의 컨템포러리 레스토랑 '엑셉시옹'의 오너 셰프 차우진 역을 맡았다. 차우진은 어린 시절부터 요리 영재로 성장해 국내외에서 실력을 인정받은 인물이다.차우진은 작은 실수도 용납하지 않는 완벽주의자다. 주방에서는 엄격한 기준으로 팀원들을 이끌며 냉철한 판단력을 발휘한다. 장률은 날카로운 눈빛과 절제된 표현으로 차우진의 성격을 그려낼 예정이다.최고의 자리에 오른 차우진에게는 남들에게 알려지지 않은 가족사와 과거도 있다. 장률은 겉으로 보이는 냉정한 모습뿐 아니라 인물이 지닌 복잡한 감정까지 표현할 예정이다.극 중 차우진은 '엑셉시옹' 팀을 이끌고 요리 대회에 참가한다. 이 과정에서 강한(안효섭 분)과 라이벌 관계를 형성하며 치열한 경쟁을 벌인다.그동안 다양한 작품에서 서로 다른 성격의 인물을 연기해 온 장률이 이번에는 요리 실력과 명성을 모두 갖춘 스타 셰프로 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.'파이널 테이블'은 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr