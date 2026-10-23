김연경 이끄는 '필승 원더독스'가 시즌1에서 역전패를 안겼던 슈지츠 고교를 상대로 설욕에 나선다. / 사진=텐아시아DB

김연경이 일본 슈지츠 고등학교와의 경기에서 분위기 반전을 위해 특별 작전을 펼친다. / 사진제공=MBC

전 배구선수 김연경이 자신이 이끄는 '필승 원더독스'의 경기 흐름을 뒤집기 위해 선수 교체에 이어 특별 작전까지 지시하며 승부수를 던진다.오는 25일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 3회에서는 '필승 원더독스'(이하 '원더독스')와 일본 슈지츠 고등학교의 경기가 이어진다. 슈지츠 고교는 시즌1에서 원더독스에 역전패를 안겼던 상대다.앞선 방송에서 원더독스는 슈지츠 고교에 1세트를 내준 데 이어 2세트에서도 고전했다. 김연경은 경기 흐름을 바꾸기 위해 베테랑 황연주를 교체 투입하며 반격을 시도했다.3회에서는 김연경이 백채림에게 별도의 작전을 지시하는 모습이 공개된다. 상대 팀의 경기 운영 방식을 파악한 김연경은 원더독스의 약점을 보완할 수 있는 방법을 제시한다. 그의 지시가 실제 경기에서 어떤 결과로 이어질지 주목된다.인쿠시도 슈지츠 고교를 상대로 활약을 펼친다. 청소년 세계 1위 아웃사이드 히터 오오니시 유키지에 맞서 강한 공격을 선보이며 상대 팀을 압박한다. 경기가 예상대로 풀리지 않자 슈지츠 고교의 니시하타 미키 감독도 불편한 기색을 드러낸다.김연경은 "이제 진짜 시작"이라며 선수들의 반격을 독려한다. 이어 인터뷰에서 "이젠 모든 선수들이 주인공"이라고 말하며 선수들에 대한 믿음을 나타낸다. 시즌1에서 슈지츠 고교에 패했던 원더독스가 이번 맞대결에서는 승리를 거둘 수 있을지 관심이 모인다.'신인감독 김연경2' 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr