이혜영이 명문대 교수 출신의 친오빠를 자랑했다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 캡처

이혜영이 명문대 교수 출신의 친오빠를 자랑했다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 캡처

배우 이혜영이 미국 친정집을 찾은 가운데, 명문대 교수 출신의 친오빠를 자랑했다.지난 22일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '미국 3층 대저택 최초 공개! 3년 만에 친정집 방문한 이혜영'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이혜영은 약 3~4년 만에 미국에 위치한 친정집을 방문해 가족과의 일상을 공개했다.이혜영의 친정집은 3층짜리 단독 주택으로 유럽 귀족의 별장 같은 럭셔리한 분위기를 자아냈다. 이혜영은 본가를 3년 만에 찾았다고 밝혔다. 그는 "오고 싶어도 그때는 올 수 있는 체력이 안 됐다"며 "그만큼 내가 건강해진 거다"라고 언급했다.이혜영은 친오빠를 만나 반가워했다. 집을 소개하던 이혜영은 오빠를 발견하고 "우리 오빠 저기 멋있는 척하고 있다"고 농담을 건넸다. 이어 이혜영은 친오빠의 남다른 이력을 소개했다. 그는 "우리 오빠는 학창 시절 인천 제물포고등학교를 다녔고 수재로 이름이 났었다"며 "젊었을 때 진짜 잘생겼었다"고 오빠의 외모와 지성을 자랑했다.특히 친오빠의 화려한 이력이 눈길을 끌었다. 이혜영은 "미국 오하이오주립대학교에서 교수로 재직하다가 정년퇴직을 하고 이 근처로 이사 온 것"이라고 설명했다. 이어 "어릴 때부터 재치 있고 똑똑하며 멋진 오빠였다"고 깊은 애정을 표현했다.남매의 현실적인 유쾌한 케미도 웃음을 안겼다. 어린 시절 이혜영이 어떤 동생이었냐는 질문에 친오빠는 망설임 없이 "말괄량이 삐삐였다"고 답해 웃음을 자아냈다.이혜영은 친오빠의 둘째 딸인 조카를 향한 내리사랑도 보여줬다. 조카를 "우리 집안에서 제일 예쁜 아이"라고 소개한 이혜영은 "미국에 있는 바람에 연예인을 못 했다"고 너스레를 떨었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr