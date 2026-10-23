차우민이 요리 솜씨를 뽐낸다./사진제공=MBC

차우민이 요리 솜씨를 뽐낸다./사진제공=MBC

배우 차우민이 요리 솜씨를 뽐낸다.23일 오후 11시 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 배우 차우민의 망원동 ‘우민 하우스’가 최초 공개된다.공개된 사진 속에는 차우민이 의문의 봉투를 들고 망원동 길을 걷는 모습이 담겼다. 그가 든 봉투는 다름 아닌 직접 삶은 ‘감자 도시락’. 차우민은 “망원동을 벗어나는 걸 싫어한다”라며 망원동 마당발임을 고백한다.차우민은 감자를 먹으며 걷다가 불현듯 카페와 영업 준비 중인 가게에 들러 지인과 인사를 나누고, 길을 걷다 만난 친구들과 담소를 나누며 자신만의 속도로 망원동 산책을 즐긴다.차우민은 망원동 하면 빠질 수 없는 ‘망원시장’ 활용법도 공개한다. 수많은 먹거리가 가득한 ‘망원시장’에서 차우민의 장보기 리스트는 무엇일지 주목된다.차우민은 자취 7년 차의 살림 실력도 뽐낸다. 그는 “닭가슴살을 안 먹으면 불안해요”라며 직접 하루 정량에 맞춰 소분하고 염지하는 모습은 물론, 삼겹살 수육과 경상도식 소고기뭇국을 뚝딱 완성한다. 반전의 요리 솜씨를 보여준 그는 쌈장이 없을 때 활용할 수 있는 ‘우민 표 된장 소스 레시피’도 공개한다.한편 '나혼산'은 방송인 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 시작으로 배우 김민 관련 방송 조작 의혹, 구성환이 도전한 번지점프의 직원 안전장치 관련 안전조치 미흡 의혹을 등 잡음에 휩싸였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr