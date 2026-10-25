배우 이선빈과 NCT 도영이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이선빈이 그룹 NCT 도영을 향한 팬심을 고백했다. / 사진제공=SBS 파워FM

배우 이선빈이 그룹 NCT 도영을 향한 팬심을 고백했다. 이광수와 8년째 공개 열애 중인 그는 도영의 콘서트까지 다녀왔다며 남다른 애정을 표현했다.최근 방송된 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'(이하 '영스')에는 오는 28일 개봉을 앞둔 영화 '수능, 출제의 비밀'의 주연 배우 이선빈과 김영민이 게스트로 출연했다.두 배우는 평소 즐겨 듣는 노래를 소개하는 시간을 가졌다. 이선빈은 NCT 도영의 '새봄의 노래'를 추천하며 "너무 좋아해서 콘서트도 다녀왔다"고 밝혔다. 김영민은 그룹 아일릿의 'It's Me'를 즐겨 듣는다고 소개하며 즉석에서 안무를 따라 했다. 이어 영화 관객 수가 100만 명을 돌파하면 이선빈과 함께 해당 곡의 댄스 영상을 촬영해 공개하겠다는 공약도 내걸었다.두 사람은 신작 '수능, 출제의 비밀'과 관련한 이야기도 나눴다. 이 작품은 우연히 수능 출제위원단에 합류한 국어 교사가 외부와 차단된 공간에서 40일간 합숙하며 겪는 일을 그린 코미디 영화다. 이선빈은 국어 교사 맹보람, 김영민은 수능 검토위원장 박경태 역을 맡았다.이선빈은 앞서 진행된 언론시사회에서 관객들이 장면마다 웃는 모습을 보고 안도했다고 전했다. 김영민은 영화 속 노출 장면을 준비했던 일화도 공개했다. DJ 웬디가 관련 질문을 건네자 그는 "그 장면을 준비하기 위해 헬스장에 갔는데, 구석에서 누군가 아령을 들고 운동하고 있었다. 함께 노출 장면을 찍을 예정인 유재명이더라"며 "둘이 같이 열심히 준비했는데 만족스러웠다"고 말했다.최근 출연 중인 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 관한 이야기도 이어졌다. 김영민은 "전에는 '사랑의 불시착', '나의 아저씨'에 대한 이야기가 많았는데 이제는 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 이야기가 많아 뿌듯하다"며 달라진 시청자 반응에 만족감을 나타냈다. 이 밖에도 두 배우는 청취자들을 위한 야식 메뉴를 추천했다. 김영민은 족발, 이선빈은 소 곱창을 꼽았으며 평소 음식 추천에 자신이 있다고 입을 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr