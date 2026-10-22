사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

배우 김태리가 편안한 일상복 차림으로 자연스러우면서도 세련된 매력을 드러냈다.최근 김태리는 자신의 인스타그램에 다양한 사진을 공유했다.공개된 사진 속 김태리는 흰색 긴팔 티셔츠에 회색 트레이닝 팬츠를 입고 계단 옆 벽에 기대 포즈를 취하고 있다. 어깨에 커다란 검은색 숄더백을 멘 채 한쪽 무릎을 굽히고 고개를 돌려 카메라를 바라보는 모습이다. 자연스러운 웨이브가 들어간 긴 머리와 담담한 표정이 어우러져 꾸미지 않은 듯한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김태리는 같은 차림으로 고개를 숙인 채 아래를 내려다보고 있다. 검은색 가방을 몸 앞으로 걸치고 소매 끝으로 손등을 덮은 모습이 편안하면서도 여리여리한 분위기를 더한다. 얼굴을 따라 흘러내린 풍성한 머리카락 사이로 은은한 볼터치와 또렷한 이목구비가 드러나 청순한 미모를 돋보이게 한다.마지막 사진에서 김태리는 계단에 쪼그려 앉아 한 손으로 턱을 받치고 카메라를 응시하고 있다. 입술을 살짝 내밀고 볼을 누른 장난스러운 표정이 앞선 사진들과 다른 귀여운 매력을 보여준다. 회색 트레이닝 팬츠에 흰색 운동화를 매치한 편안한 스타일링과 큼직한 검은색 가방이 어우러져 캐주얼한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "예뻐", "힙하고 섹시하고 예쁘고 사랑스럽다", "너무 예뻐", "사랑해", "존예탤", "초절정미녀 미모력" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세로 김태리는 올해 tvN 예능 '방과후 태리쌤'을 통해 데뷔 후 처음으로 고정 예능에 도전했다. 지난 2월 첫 방송된 '방과후 태리쌤'은 작은 마을 초등학교에서 진행되는 방과후 연극 수업을 담은 프로그램으로 김태리는 아이들에게 연극을 가르치는 선생님으로 나섰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr