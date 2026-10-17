사진 = MBC '신인감독 김연경2'

신인감독 김연경2’의 대망의 첫 경기가 막을 올린다.오는 18일 밤 9시 10분 방송되는 '신인감독 김연경2'에서는 김연경 감독이 이끄는 ‘'필승 원더독스'와 일본 명문 슈지츠 고등학교의 한일전 리벤지 매치 현장이 최초 공개된다.앞선 방송에서는 '경력 감독'으로 돌아온 배구 황제 김연경의 프로 제8구단 창단을 향한 도전이 펼쳐졌다. 특히 시즌1 당시 원더독스에 뼈아픈 패배를 안겼던 슈지츠 고교와의 맞대결이 예고되며 한층 치열해질 시즌2의 승부에 시청자들의 흥미를 더했다.원더독스와 슈지츠 고교의 리벤치 매치가 성사된 가운데, 경기 현장에는 팽팽한 긴장감이 감돈다. 김연경은 한일전을 앞두고 평소보다 예민해진 모습을 보여 이번 경기가 얼마나 중요한 승부인지 짐작하게 한다.그중 슈지츠 고교를 상대로 설욕을 노리는 김연경 감독의 전략에도 이목이 쏠린다. 원더독스의 공백기 동안 슈지츠 고교는 각종 대회에서 메달을 획득하며 일본 고교 배구의 강호다운 면모를 과시해 왔다. 한층 강력해진 상대를 꺾기 위해 고심을 거듭한 김연경은 마침내 선발 라인업을 공개한다. 과연 고뇌 끝에 선택한 스타팅 라인업은 누구일지, 지난 패배를 딛고 이번에는 승리를 거머쥘 수 있을지 관심이 집중된다.그런가 하면 김연경과 함께 한국 여자배구의 황금세대를 이끌었던 양효진이 시즌2 해설위원으로 합류한다. 해설위원 데뷔를 앞둔 양효진은 "연경 언니에 대해 많은 것을 알고 있다"라며 자신감을 드러낸다. 오랜 시간 코트 안팎에서 김연경과 호흡을 맞춰 온 만큼, 누구보다 가까이에서 지켜본 '절친'의 시선으로 차별화된 해설을 선보일 전망이다. 양효진의 날카로운 해설뿐만 아니라 팀 매니저에서 홍보팀장으로 변신한 승관의 활약까지 이어진다고 해 기대를 높인다.MBC '신인감독 김연경2'는 18일 밤 9시 10분 2회가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr