[사진제공 = JTBC '아침&' 방송 화면 캡처]

그룹 아홉(AHOF) 차웅기가 일일 기상캐스터로 출연했다.16일 오전 차웅기는 JTBC 뉴스 프로그램 '아침&' 날씨 코너에 함께해 전국의 기상 정보를 전달했다.이날 차웅기는 "지난 7월 새 앨범으로 여러분들과 만났다. 최근에는 멤버들이 다양한 개인 활동을 통해 각자의 매력을 보여드리고 있다"고 반가운 근황을 전했다. 이어 "저도 오늘은 무대가 아닌 기상캐스터로 새로운 모습을 보여드리겠다"며 본격적인 예보를 시작했다.차웅기는 안정적인 톤과 정확한 딕션으로 기상캐스터 역할을 톡톡히 해냈다. 특히 그는 출근길부터 한낮까지의 지역별 기온 변화는 물론 주말 날씨까지 세심하게 짚어냈다. 일기예보를 마친 차웅기는 "지금까지 날씨 요정 차웅기였습니다"라며 밝고 유쾌한 매력을 발산했다.한편, 차웅기가 속한 아홉은 국내외를 넘나들며 활발히 활동 중이다. 최근 이들은 패션위크와 대학 축제, OST 등에 참여하며 다방면으로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr