'나 혼자 산다' 제작진이 사전 대본 보도에 대해 해명했다. / 사진=유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루' 영상 캡처

'나 혼자 산다' 제작진이 카자흐스탄 여행 편의 사전 대본 보도에 대해 직접 해명했다. 촬영 허가를 받기 위해 제출한 구성안일 뿐 실제 방송 내용을 미리 정해놓은 대본은 아니라는 입장이다.16일 MBC '나 혼자 산다' 제작진은 텐아시아에 사전 대본이 있었다는 보도와 관련해 "인천국제공항에 촬영 협조를 요청하기 위해 대략적인 구성안을 제출해야 하는 상황이었다"며 "대본이 아닌 촬영을 어떻게 진행할 것인지 대략적인 구성안을 작성한 것"이라고 밝혔다.이는 같은 날 조선일보가 '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행 편에 사전 대본이 있었다는 의혹을 제기한 데 따른 해명이다. 해당 보도에 따르면 MBC는 지난 7월 22일 인천국제공항공사에 촬영 허가를 신청하며 관련 공문과 시나리오 등을 제출했다.이 가운데 시나리오에는 전현무가 여행지를 선택하는 과정이 구체적으로 담겨 있었다. 전현무가 "중국은 너무 많이 갔고~ 카자흐스탄을 가볼까~"라고 말한 뒤 구성환과 주승에게 전화해 카자흐스탄행을 결정한다는 내용이다.촬영 일정과 항공편도 공문에 미리 기재돼 있었다. 제작진은 8월 6일 에어아스타나 출발 카운터에서 항공권을 발권하고 출국하는 장면을 촬영하겠다는 계획을 명시했다. 출발 시간은 오전 11시 10분으로 실제 전현무가 이용한 항공편과 일치한 것으로 알려졌다.제출 서류에는 카자흐스탄 외 다른 여행지에 관한 계획도 없었다고 한다. 항공사 촬영 동의서 역시 카자흐스탄 국적 항공사인 에어아스타나 한국지사에서만 받았다는 게 해당 보도의 내용이다.앞서 '나 혼자 산다'는 지난 8월 전현무가 공항에서 즉흥적으로 여행지를 결정하고 카자흐스탄으로 떠나는 모습을 방송했다. 그러나 현지 알마티시가 촬영을 지원했다고 밝히면서 여행지를 사전에 정해둔 것 아니냐는 의문이 제기됐다.당시 제작진은 두 차례 해명에 나섰다. 지난 8월 25일에는 협찬이나 촬영 지원을 받은 사실이 없다고 주장했지만, 9월 4일 추가 입장문을 통해 현지 촬영을 위한 행정적 협조와 일부 사전 준비가 있었다고 인정했다. 다만 여행지는 전현무가 공항에서 직접 결정했다는 기존 입장을 유지했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr