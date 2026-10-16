결혼을 앞둔 지예은이 미혼인 이서진에게 돌직구를 날렸다. / 사진=텐아시아 DB

결혼을 앞둔 지예은이 미혼인 이서진에게 돌직구를 날렸다. / 사진= SBS ‘비서진’

결혼을 앞둔 지예은이 미혼인 이서진에게 돌직구를 날렸다.16일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 예비 신부 지예은과 이서진의 설전이 공개된다.이날 이서진은 지예은을 만나자마자 결혼에 대한 잔소리를 늘어놓는다. 지석진에게도 "결혼 말리셔야죠"라며 지예은을 놀린다. 이에 지예은은 "진짜 사랑을 안 해보신 것 같아요"라고 받아친다. 특히 이서진을 향해서는 "결혼 절대 못 해요"라고 말해 웃음을 자아냈다는 전언이다.지예은과 예비 신랑인 댄서 바타의 연애 뒷이야기도 공개된다. 바타는 지석진과 지예은이 결성한 프로젝트 그룹 '충주지씨'의 '밀크쉐이크' 안무를 제작한 바 있다. 당시 두 사람의 관계를 몰랐던 지석진은 이들의 연애 사실을 눈치채지 못했다고. 지예은은 안무 연습 과정에서 지석진의 눈을 피해 바타와 몰래 데이트를 즐겼다고 털어놓는다.이날 충주로 이동하던 중 들른 휴게소에서는 예상치 못한 상견례도 성사된다. 제작진까지 놀라게 한 만남의 주인공은 방송에서 공개될 예정이다.'비서진'은 이날 오후 11시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr