김희정이 아들의 빚 문제로 딸 정민아와 갈등을 겪는 가운데, 전남편 이한위까지 수상한 행동을 보인다./사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김희정이 아들의 빚 문제로 딸 정민아와 갈등을 겪는 가운데, 전남편 이한위까지 수상한 행동을 보인다./사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김희정이 아들의 빚 문제로 딸 정민아와 갈등을 겪는 가운데, 전남편 이한위까지 수상한 행동을 보인다.16일 방송되는 KBS1 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 15회에서는 조미미(김희정 분)가 딸 강다미(정민아 분)의 눈물을 목격하고, 전남편 강학성(이한위 분)은 조미미의 집을 찾아 몰래 뒤를 밟는다.앞서 조미미는 차남 강대치(김종훈 분)의 빚 문제를 최순덕(양희경 분)에게 들킨 뒤 딸 강다미에게 자금 사정을 물었다. 강다미는 오빠들과 대화에 나섰지만, 강대치가 자신의 입양 사실을 언급하자 상처를 받았다.가족 간 갈등이 계속되자 최순덕은 강강남(강은탁 분), 강대치, 강다미에게 집에서 생활하려면 모두 생활비를 내라고 통보했다.이날 공개된 사진에는 눈물을 흘리는 강다미의 모습이 담겼다. 의상 디자이너가 되기 위해 유학 자금을 모아온 강다미는 자신을 가족으로 인정해 주는 할머니에게 고마움을 느끼면서도 복잡한 감정을 드러낸다.조미미는 딸의 눈물을 보고 무슨 일이 생겼다는 사실을 알아차린다. 강다미 역시 어머니가 자신의 돈으로 오빠의 빚을 해결하려 한다는 속내를 짐작하면서 모녀 사이에 긴장감이 감돈다.한편 강학성은 선글라스를 쓰고 조미미를 몰래 따라다닌다. 조미미의 집 앞까지 찾아온 그는 최순덕과 조리자(안연홍 분) 등 가족들에게 들키지 않으려고 몸을 숨긴다. 전남편이 조미미를 미행하는 이유는 아직 밝혀지지 않았다.'엄마가 미쳤어요' 15회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr