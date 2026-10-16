민희진 전 어도어 대표, 방시혁 하이브 의장/텐아시아DB

방시혁 하이브 의장이 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표)에게 빌려준 돈 약 42억 원을 돌려받기 위해 신청한 지급명령이 정식 재판으로 넘어갔다. 민 전 대표 측이 법원의 지급명령에 불복해 이의를 제기하면서다.지난 5월 서울서부지법은 방 의장의 신청을 받아들여 민 대표에게 42억 1060만원을 갚으라는 지급명령 결정을 내렸다. 방 의장은 앞서 지난 4월 변제기한이 지난 대여금을 돌려받기 위해 법원에 지급명령을 신청했다. 지급명령은 재판을 거치지 않고 서류 심사만으로 돈을 갚으라고 명령하는 절차다.민 대표는 지난 7월 법원 결정에 불복해 이의신청서를 냈다. 채무자가 이의를 제기하면 지급명령 효력은 사라지고 정식 민사소송 절차가 진행된다. 이에 따라 사건은 같은 달 서울서부지법에 민사 본안 소송으로 접수됐고 두 사람이 맺은 계약 조건에 따라 사건 관할이 서울중앙지법으로 넘어갔다. 이 과정에서 소송은 수월간 지체됐다. 계약서가 존재하고 변제 기한까지 정해져 있는 대여금을 두고 소송 절차를 밟는 건 시간 끌기아니냐는 게 법조계 일각의 시선이다.두 사람 사이의 금전거래는 민 대표가 어도어 지분을 매입하던 2023년으로 거슬러 올라간다. 민 대표는 2023년 3월 하이브가 보유한 어도어 주식 57만 3160주(17.8%)를 약 37억 3800만원에 사들였다. 당시 민 대표는 매입 자금 중 37억원을 방 의장 개인에게 차용했다. 이 거래 내역은 지난 2월 열린 주식매매대금 청구 재판에서도 확인됐다. 방 의장에게 돈을 빌려 어도어 2대 주주에 올라간 뒤, 그 지위를 활용해 1대 주주인 방 의장과 갈등을 일으킨 셈이다.이번에 방 의장이 청구한 금액은 원금 37억원보다 5억 1060만원 늘어났다. 원금에 연 4.6% 이자를 3년 동안 단순 계산해 붙인 액수다. 연 4.6%는 세법에서 정한 법정 적정이자율이다. 소송이 진행되면 이자도 계속 붙는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr