배우 한다감이 호화 조리원에서 아이를 돌보고 있다. / 사진=한다감 SNS

사진=한다감 SNS

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배우 한다감이 출산 후 근황을 전했다.한다감은 16일 자신의 인스타그램에 "지난주 방송 이후에 많은 분이 축하와 안부 연락을 주셨어요🫶🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한다감이 조리원에서 갓 태어난 아이를 돌보며 몸을 회복하고 있는 모습. 특히 넓은 사이즈에 발코니까지 있어 눈길을 끌었다. 또 470만 원에 달하는 1인용 안락의자 등도 놓여 있어 시선을 끌었다.한다감은 "회복 기간이라서 비몽사몽 인사드렸는데 축하해 주신 분들 정말 감사드린다🙏🏻"라면서 "늦은 나이에 주원이와 만났지만 예쁘고 건강하게 키워 보겠다"고 덧붙였다.한편 한다감은 1980년생으로 올해 47세다. 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 6년 만인 지난달 아들을 낳았다. 연예계 최고령 산모로 시선을 끌었다.그는 과거 한 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택을 공개해 놀라움을 자아낸 바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있고, 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 설명하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr