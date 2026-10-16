'나 혼자 산다' 조작 논란이 재점화되며 시청자들의 비판이 이어지고 있다. / 사진제공=MBC

'나 혼자 산다' 카자흐스탄 즉흥 여행 편에 대본이 존재했던 것으로 드러났다. / 사진=유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루' 영상 캡처

'나 혼자 산다' 카자흐스탄 즉흥 여행 편에 사전 대본이 있었던 것으로 드러나면서 파장이 커지고 있다. 온라인에서는 시청자들의 비판이 쏟아지며 프로그램 폐지까지 거론되고 있다.16일 조선일보 보도에 따르면 '나 혼자 산다' 제작진은 지난 7월 22일 인천국제공항공사에 촬영 허가를 신청하면서 시나리오를 제출했다. 여기에는 여행지 선정 과정과 전현무의 대사까지 담겨 있었다. 전현무가 "중국은 너무 많이 갔고~ 카자흐스탄을 가볼까~"라고 말한 뒤 구성환과 이주승에게 전화해 여행지를 결정한다는 내용이다.함께 제출된 촬영 허가 요청 공문에는 실제 이용한 항공편과 출발 시간도 명시돼 있었다. 다른 여행지에 대한 계획은 없었으며 항공사 촬영 동의서 역시 카자흐스탄 국적 항공사인 에어아스타나 측에서만 받은 것으로 알려졌다.사전 대본의 존재가 알려지자 시청자들의 비판이 다시 거세지고 있다. 누리꾼들은 "폐지해라", "애초에 인정하고 사과했으면 됐지 않느냐", "김민으로 떴더니 다시 나락이다" 등 반응을 보였다. 특히 제작진이 두 차례 해명에 나섰음에도 새로운 정황이 드러났다는 점에서 실망감을 나타내고 있다.앞서 '나 혼자 산다'는 지난 8월 14일 전현무가 공항에서 즉흥적으로 카자흐스탄행을 결정하는 모습을 방송했다. 그러나 현지 알마티시가 촬영 지원 사실을 공개하면서 사전 기획 의혹이 제기됐다.이에 제작진은 지난 8월 25일 협찬이나 촬영 지원을 받은 사실이 없다고 해명했다. 이후 9월 4일 추가 입장문을 통해 현지 촬영을 위한 행정적 협조와 사전 준비가 있었다고 인정했다. 다만 여행지는 전현무가 공항에서 직접 결정했다는 입장을 유지했다그러나 여행지 선정 과정은 물론 대사까지 사전에 작성된 사실이 알려지면서 시청자들의 비판이 더욱 거세지고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr