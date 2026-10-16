간식거리인데 무려 17만원…‘재혼’ 이아영, 변호사 남편 덕분에 시그니엘 입성

'돌싱글즈' 출신 이아영이 재혼 후 여유로운 일상을 공개했다.이아영은 최근 자신의 SNS에 "시그니엘 철와룡 고마워요 여보"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이아영은 서울 잠실에 위치한 시그니엘 서울에서 애프터눈 티를 즐기고 있다. 통창 너머로 서울 시내와 산이 한눈에 내려다보이는 탁 트인 전망이 눈길을 끈다.이아영은 트위드 재킷을 입고 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 테이블 위에는 타르트와 마카롱, 초콜릿 디저트 등 다양한 메뉴가 차려져 있다. 샴페인 잔까지 놓여 있어 고급스러운 분위기를 더했다.특히 이아영이 남편 심규덕을 향해 "고마워요 여보"라고 애정을 표현한 점도 눈길을 끈다. 재혼 후에도 신혼 분위기를 이어가는 두 사람의 일상이 관심을 모으고 있다.이아영이 방문한 곳은 시그니엘 서울 79층에 위치한 '더 라운지'다. 이곳의 애프터눈 티 세트는 올해 7월 기준 2인에 17만원으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr