조이현이 운명 같은 만남을 꿈꾸는 고등학생으로 변신한다. / 사진제공=Wavve

배우 조이현이 '여름방학'에서 운명 같은 만남을 꿈꾸는 고등학생으로 변신한다.오는 26일 공개되는 웨이브 드라마 '여름방학'은 평범한 열여덟 살 고등학생 김하연(조이현 분)이 여름방학을 맞아 시골 마을 우포리로 내려가 종갓집 종손 조유겸(진영 분)을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 하이틴 청춘 로맨스다.조이현이 맡은 김하연은 평범한 일상을 보내면서도 운명 같은 사랑을 꿈꾸는 인물이다. 조이현은 "누구나 가볍게라도 한 번쯤은 생각해봤을 법한 소녀의 바람을 지닌 인물"이라며 "꿈꿔왔던 이상형을 만났다고 느끼는 소녀의 풋풋한 긴장감이 귀여웠고, 캐릭터가 품은 순수한 마음에 끌렸다"고 설명했다.극 중 김하연이 만나는 조유겸에 대해서는 "눈앞에 떨어진 로또와도 같은 존재"라고 표현했다. 그는 "늘 상상만으로 그려왔던 꿈이 현실에 나타난 것과 다름없었다"며 두 사람의 관계를 소개했다.상대역인 진영과의 촬영 경험도 전했다. 조이현은 "현장에서 정말 잘 챙겨주셨고, 대화도 많이 나누며 매 장면을 세심하게 리드해주신 덕분에 편안하게 호흡을 맞출 수 있었다"며 고마움을 나타냈다.촬영장에서 있었던 일화도 공개했다. 조이현은 "현장에서 장난도 많이 치고 대화도 끊이지 않았다"고 말했다. 가장 기억에 남는 순간으로는 동료 배우들과 가을 밤바다에서 수영했던 일을 꼽았다. 그는 "날씨가 꽤 추웠지만 함께였기에 무척 즐거웠던 기억으로 남아있다"고 회상했다.조이현은 이번 작품에 대해 "나에게 하나의 '꿈'으로 남을 것 같다"고 말했다. 이어 "촬영하는 내내 예쁘고 아름다운 분위기 덕분에 마치 꿈을 꾸고 있는 듯한 느낌을 받았다"며 제작진과 동료 배우들에게 감사를 전했다.조이현은 지난해 방송된 tvN 드라마 '견우와 선녀'에서 추영우와 로맨스 호흡을 맞췄다. 당시 조이현은 죽을 운명을 가진 배견우(추영우 분)를 구하려는 여고생 무당 박성아 역을 맡아 첫사랑에 빠진 고등학생을 연기했다.진영과 호흡을 맞추는 '여름방학'은 오는 26일 웨이브에서 OTT 독점 공개되며 라이프타임 채널에서도 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr