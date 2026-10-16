가수 이승기는 최근 개인 유튜브 채널을 개설하고 활발한 활동을 이어가고 있다. / 사진=유튜브 채널 '이승기2' 영상 캡처

가수 이승기가 자신의 기름값 절약 발언이 화제가 된 것에 대해 의아함을 표현했다. / 사진=유튜브 채널 '이승기2' 영상 캡처

가수 이승기가 저렴한 주유소를 찾아다닌다는 발언으로 화제가 된 데 대해 직접 해명했다.15일 유튜브 채널 '이승기2'에는 '한번 뭉칠래요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이승기가 콘서트 합주를 위해 연습실을 찾은 모습이 담겼다.이승기는 연습 도중 쉬는 시간에 최근 시작한 유튜브 채널에 대한 반응을 언급했다. 그는 "솔직히 하나도 기대를 안 했는데 보기 편안해서 좋았다고 하시더라"며 "내 주변에 모니터 요원들이 냉정한 사람들이 많다. 근데 오랜만에 보니까 괜찮다고 해줬다"고 말했다.그러던 중 이승기가 부러진 젓가락으로 컵라면과 김밥을 먹자 제작진은 "많이 아끼네 형이. 기름값도 아끼고 젓가락도 아끼고"라며 농담했다. 이는 앞서 이승기가 지난달 공개한 영상에서 기름값을 아끼기 위해 주유소 가격을 비교한다고 밝힌 것을 두고 한 말이다.당시 그는 결혼 전에는 가까운 주유소를 이용했지만, 이후에는 가격을 비교해 저렴한 곳에서 기름을 넣는다고 설명했다. 해당 발언은 이승기가 400억원 이상의 재산을 보유한 것으로 알려진 상황에서 기름값까지 아낀다는 점으로 화제를 모았다.이승기는 자신의 발언이 기사화된 데 의아함을 드러냈다. 그는 "기름값 왜 이렇게 기사 나냐"며 "지인에게도 '싼 기름 넣으러 가다가 기름값이 더 나오는 것 아니냐'는 말을 들었다"고 말했다.한편 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸 이다인과 부부의 연을 맺었다. 이후 딸을 품에 안았으며 지난 7월 아들까지 태어나 두 아이의 아빠가 됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr