한가인이 뒷광고 논란을 차단했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡처

한가인이 뒷광고 논란을 차단했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡처

배우 한가인이 23년 동안 모은 애장품 주얼리를 공개한 가운데 협찬이나 PPL이 없음을 밝히며 뒷광고 논란을 원천 차단했다.지난 15일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '명품부터 결혼 예물, 국내 디자이너 브랜드까지 한가인이 23년 동안 모은 주얼리 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한가인이 가지고 있는 다양한 주얼리를 소개하는 모습이 담겼다.한가인은 소개에 앞서 "제돈제산이고 이 안에 PPL은 없다. 전부 내가 예전부터 구매해서 사용하고 있었던 거다"라고 언급했다. 동시에 자막으로 구매 내역 캡처본을 공유하기도 했다.한가인은 협찬받은 게 예뻐서 구매하게 되는 경우도 있다고 밝혔다. 그는 "스타일리스트나 누구를 통해서 사면 10%~20% 할인해 주기도 하는데 그거 없이 매장 가서 사거나 인터넷에서 주문하는 경우가 많다"고 설명했다. 이어 "여기 대표님들이 내가 본인들 걸 차고 있는 걸 모르실 거다"라고 덧붙였다.한가인은 최근 유튜브 채널 '사망여우TV'가 자신이 소개한 알부민 영양제에 대해 뒷광고 의혹을 제기하자 직접 구매 내역을 공개하며 해명했다. 그러면서도 개인적인 경험을 바탕으로 효능을 소개한 점은 사과했다. 이후 '사망여우TV'는 한가인 관련 영상을 비공개 처리했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr