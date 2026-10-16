허경환이 촬영 중 봉변을 당한다./사진제공=MBC

허경환이 촬영 중 봉변을 당한다./사진제공=MBC

허경환이 러닝 중 뜻밖의 봉변을 당한다.16일 방송되는 MBC 예능 ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고(이하 ‘뭔데뭔데!’)’ 2회에서는 두 번째 여행 설계자 ‘깐돌이’의 소란스러운 등장으로 아침부터 난리가 난 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.일찍 기상한 허경환은 러닝으로 상쾌하게 아침을 연다. 마을의 고즈넉한 풍경을 감상하며 여유롭게 달리려던 것도 잠시, 매섭게 뒤쫓아오는 카메라맨의 등장으로 인해 러닝은 순식간에 공포의 질주가 된다.아장아장 달리는 허경환을 바짝 추격한 카메라맨은 영문 모를 기행으로 허경환을 당황하게 만든다. 허경환은 애써 태연한 척 “어제 너무 많이 먹어서 뛰는 거다”라고 아무 말을 내뱉지만, 카메라맨은 개의치 않고 기행을 이어간다.갑자기 봉변을 당한 허경환은 “이게 무슨 촬영이야!”라고 버럭 하는가 하면, “불편하게 왜 이래? 왜 운동을 막아요?”라며 황당함을 감추지 못한다.한편, MBC ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’는 ‘놀면 뭐하니?’ 멤버 하하, 허경환, 주우재가 뭉친 스핀오프 프로그램으로, 쉬는 것마저 내 마음대로 안 되는 세 남자의 타의적 여행기를 그린다. 첫회 시청률은 1.5%를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr