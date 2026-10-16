성시경이 변진섭을 보며 눈물을 쏟는다. / 사진=텐아시아DB
성시경이 변진섭을 보며 눈물을 쏟는다. / 사진=텐아시아DB
가수 변진섭이 약 19년 만에 KBS 심야 음악 프로그램에 출연하는 가운데, 그의 무대를 지켜보던 성시경이 눈물을 쏟는다.

16일 방송되는 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 변진섭, 다이나믹 듀오 개코, 배우 추영우, 가수 최예나가 출연한다.

이날 변진섭은 2007년 이후 19년 만에 KBS 심야 음악 프로그램 무대에 오른다. 그는 '희망사항', '그대 내게 다시' 등 대표곡을 라이브로 선보이며 관객들과 만난다.

변진섭은 1집으로 국내 최초 밀리언셀러를 기록했던 당시를 회상하며 앨범 한 장만 발표하고 가수 활동을 그만두려고 했던 이유도 공개한다. 오랜만에 그의 무대를 지켜본 성시경은 "감개무량하다"며 눈물을 훔쳤다는 후문이다.

두 사람의 과거 인연도 공개된다. 변진섭은 자신의 콘서트에 게스트로 참여했던 성시경의 일화를 전하며 고마웠던 기억을 떠올린다.
성시경이 변진섭을 보며 눈물을 쏟는다. / 사진제공=KBS
성시경이 변진섭을 보며 눈물을 쏟는다. / 사진제공=KBS
다이나믹 듀오 개코는 듀엣 코너 '두 사람'의 27번째 게스트로 출연한다. 성시경과의 무대를 앞둔 그는 "교수님 앞에서 입시하는 느낌"이라며 긴장감을 표현한다.

두 사람은 김건모의 '아름다운 이별'을 함께 부른다. 개코는 선곡에 얽힌 사연을 전하며 올해 세상을 떠난 아버지를 떠올린다. 그는 "오늘 입은 가죽재킷도 아버지가 오래전에 물려주신 것"이라고 밝힌다.

개코는 래퍼로 활동하면서 노래를 시작하게 된 계기도 이야기한다. 그는 "과거엔 래퍼가 노래하면 변절자였다"고 회상하며 다이나믹 듀오 멤버 최자의 권유로 보컬에 도전하게 된 사연을 공개한다.

'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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