장승조가 '닥터X'에 특별출연해 김지원과 대립한다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

장승조가 '닥터X'에 특별출연해 김지원과 대립한다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 장승조가 '닥터X'에 특별출연해 김지원과 대립한다.오는 16일에 방송되는 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에는 장승조가 새로 부임한 외과 교수 나대일 역으로 등장한다. '닥터X'는 뛰어난 수술 실력을 갖춘 닥터X 계수정(김지원 분)이 병원 내 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 느와르다.'닥터X'는 방송 2회 만에 최고 시청률 17.4%, 전국 시청률 14.9%를 기록하며 토요일 방송된 전체 미니시리즈 가운데 시청률 1위에 올랐다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 10월 2주 차 TV-OTT 드라마 부문과 TV-OTT 통합 출연자 부문 화제성에서도 각각 1위를 기록했다. 일각에서는 의료 고증에 반발하며 논란을 제기했다.지난 2화에서는 계수정이 뛰어난 수술 실력으로 구서대병원 의료진을 놀라게 하는 모습이 그려졌다. 그는 환자의 생명보다 사회적 지위를 우선하는 병원 측의 태도에 맞서며 갈등을 빚었다.이 가운데 장승조가 새로운 인물로 합류한다. 장승조는 구서대병원에 새로 부임한 외과 교수 나대일 역을 맡았다. 나대일은 장기 복무 군의관 출신으로, 풍부한 임상 경험을 갖춘 외과의다. 앞으로 계수정과 대립할 예정이다.함께 공개된 사진에는 외과 교수로 변신한 장승조의 모습이 담겼다. 장승조는 단정한 차림에 여유로운 미소를 짓고 있다. 또 다른 사진에서는 굳은 표정으로 상대방을 바라보고 있다.장희숙(이정은 분)과 악수하는 장면도 공개됐다. 나대일이 구서대병원에 합류하면서 계수정과 장희숙에게 어떤 영향을 미칠지 관심이 모인다.'닥터X' 3화는 16일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr