정재광이 '나를 충전해줘'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

정재광이 '나를 충전해줘'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 정재광이 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 철없는 재벌 3세로 변신했다.정재광은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에서 TS그룹의 후계자 자리를 노리는 최도윤 역을 맡았다. 최도윤은 사촌 백호랑(김영광 분)을 향한 열등감과 경쟁심을 품고 있는 인물이다. 한설희(신도현 분)를 짝사랑하는 동시에 그룹의 후계자가 되려는 욕망도 지니고 있다.극 중 정재광은 능글맞고 철없는 모습부터 경쟁심에 사로잡혀 과감한 행동을 벌이는 모습까지 보여줬다. 특히 백호랑을 향한 자격지심과 인정받고 싶은 욕구를 중심으로 최도윤의 행동과 감정 변화를 표현했다.한설희를 향한 마음을 표현할 때는 미숙하지만 진심 어린 태도를 보여주는 반면 후계자 자리를 두고 경쟁할 때는 공격적인 모습으로 돌아선다. 정재광은 상황과 상대에 따라 달라지는 최도윤의 태도를 통해 인물의 복잡한 내면을 그렸다.앞서 정재광은 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'에서 박경원 역을 맡아 무뚝뚝하고 과묵한 의사의 모습을 보여줬다. 감정을 크게 표현하지 않으면서도 동료들을 향한 인간적인 모습을 담아냈다.ENA '아이돌아이'에서는 냉철하고 자존심 강한 검사 곽병균을 연기했다. SBS '멋진 신세계'에서는 차분한 성격의 의사 선우정현으로 출연하며 또 다른 캐릭터를 선보였다.의사와 검사에 이어 재벌 3세까지 서로 다른 직업과 성격의 인물을 연기한 정재광은 작품마다 표현 방식에 변화를 주고 있다. 특히 이번 '나를 충전해줘'에서는 이전 작품들과 달리 감정과 욕망을 적극적으로 표출하는 캐릭터를 맡아 연기 영역을 넓혔다.정재광이 출연한 '나를 충전해줘'는 넷플릭스에서 전 회차 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr