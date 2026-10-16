안나가 유방암을 처음 발견했을 당시를 털어놨다. / 사진='안나와' 유튜브 캡처

안나가 유방암을 처음 발견했을 당시를 털어놨다. / 사진='안나와' 유튜브 캡처

전 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암을 처음 발견했을 당시와 투병 과정을 털어놨다.지난 15일 유튜브 채널 '안나와_ With ANNA'에는 안나가 자신의 주치의인 서울아산병원 김희정 교수와 만나 유방암에 대한 이야기를 나눴다.안나는 유방암을 알게된 당시를 떠올렸다. 그는 "이상한 느낌이 있었다"며 "나한테 이런 일이 생길 거라고는 생각 못했다"고 말했다. 이어 "가족 중에 암이나 유방암 병력이 전혀 없었다"며 "서른살은 젊은 나이였기 때문에 나한테 이런 일이 생길 거라고 생각하지 못했다"고 털어놨다. 결국 안나는 남편 박주호의 권유로 검사를 받아 암을 발견했다.안나는 항암 치료 과정을 회상했다. 그는 "한 가지에 집중하고 있으면 주변의 다른 것들은 잊게 되는 것 같다"며 "항암치료를 시작하기 전에 머리를 전부 밀고 싶었다. 머리카락이 아직 건강할 때 기부하고 싶었기 때문"이라고 밝혔다. 하지만 주변의 만류로 이를 포기했고 아쉬움을 나타냈다.안나는 머리카락이 빠지기 시작했을 때를 떠올리며 "그냥 머리카락일 뿐이라고 받아들였다. 다시 자랄 거니까"라고 설명했다. 이어 "손톱에도 보우선 같은 것들이 있었다"며 "항암치료를 몇 번 받았는지 셀 수 있겠더라"고 말했다. 그러면서도 "하나씩 따라가면 된다고 한 선생님 말씀을 믿었다"며 "다른 건 신경 쓰지 않고 내려놨다"고 덧붙였다.안나는 2015년 박주호와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 2022년 암 투병 사실을 공개했으나 완치 판정을 받았고 현재 넷째를 임신 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr