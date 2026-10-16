‘이규한과 결혼‘ 솔비, 라디오서도 축하 쏟아져…19일 러브스토리 공개

가수 겸 화가 솔비의 결혼을 축하하는 게시물이 공개돼 눈길을 끌고 있다.최근 라디오 프로그램 '스트리트 연애 파이터' 측은 공식 SNS를 통해 "경 솔비 결혼 축"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.이어 "슈퍼라디오 가족, 파이트 저치! 솔비 님의 결혼을 진심으로 축하합니다"라며 축하 메시지를 전했다.공개된 사진에는 솔비가 가비, 정혁과 함께 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다.특히 라디오 측이 솔비의 결혼을 직접 언급하면서 관심이 쏠리고 있다. 게시물에는 "자세한 러브 스토리는 다음 주 월요일 오후 3시 '스트리트 연애 파이터'에서 만나요"라는 예고도 덧붙였다.한편 솔비는 4세 연상의 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 최근 양가 상견례를 마쳤으며, 결혼식은 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr