배우 남지현이 성인용품 회사를 배경으로 한 로맨틱 코미디 '내가 떨릴 수 있게'로 돌아왔다. / 사진제공=티빙

배우 남지현이 성인용품 회사를 배경으로 한 로맨틱 코미디 '내가 떨릴 수 있게'로 돌아왔다. / 사진제공=티빙

배우 남지현이 '굿파트너' 시즌2 출연을 고사한 가운데, 성인용품 회사를 배경으로 한 로맨틱 코미디로 돌아왔다. 올해 초 '은애하는 도적님아'에 이어 새로운 캐릭터에 도전하며 연기 변신에 나섰다.지난 15일 첫 공개된 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 관계를 맺지 않는 여자와 사랑 없이도 관계를 맺을 수 있는 남자의 성장 로맨틱 코미디다. 남지현은 사랑과 결혼에 지켜야 할 순서가 있다고 믿는 공연수 역을 맡았다.극 중 공연수는 종갓집 장녀로 자라 단정하고 반듯한 성격을 지닌 인물이다. 남지현은 이러한 캐릭터에 엉뚱하고 허술한 면모를 더해 색다른 모습을 보여줬다. 술에 취해 독고달(김재영 분) 앞에서 실수하거나 그와 다시 마주한 뒤 당황하는 장면에서는 다채로운 표정과 몸짓으로 코믹한 상황을 표현했다. 반면 자신의 생각을 밝힐 때는 분명한 말투와 태도로 마케터로서의 면모를 살렸다.익숙하지 않은 프로젝트에 뛰어들며 새로운 환경에 적응하는 과정도 그려냈다. 공연수는 사랑과 관계에 대한 가치관이 다른 독고달과 사사건건 부딪치면서도 점차 그에게 호감을 느끼기 시작했다. 남지현은 두 사람 사이의 감정 변화를 눈빛과 표정으로 표현하며 로맨스에 무게를 더했다. 공개된 4회 말미에는 공연수가 독고달에게 먼저 데이트를 제안하며 두 사람의 관계에 아찔한 변화가 찾아왔다. 서로 다른 연애관을 지닌 두 사람이 앞으로 어떤 관계를 이어갈지 관심이 쏠린다.앞서 남지현은 2024년 종영한 SBS 드라마 '굿파트너'에서 장나라와 호흡을 맞췄다. 작품의 흥행에 힘입어 시즌2 제작이 확정됐지만, 남지현은 출연을 최종 고사했다. 장나라는 전 시즌에 이어 출연을 확정했으며, 남지현의 빈자리는 김혜윤이 채운다. 남지현은 올해 초 '은애하는 도적님아'에 출연한 데 이어 하반기에는 '내가 떨릴 수 있게'를 선택했다. 성인용품 회사를 중심으로 펼쳐지는 로맨스를 통해 기존 작품과는 다른 연기를 선보이고 있다.'내가 떨릴 수 있게'는 매주 목요일 오후 6시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr