서도영이 '가족관계증명서'에서 이복남매 박세영을 구했다. / 사진='가족관계증명서' 방송 화면 캡처

서도영이 '가족관계증명서'에서 이복남매 박세영을 구했다. / 사진='가족관계증명서' 방송 화면 캡처

배우 서도영이 '가족관계증명서'에서 이복남매 박세영을 구했다.지난 15일 방송된 MBC 일일드라마 '가족관계증명서'에서는 나지니(박세영 분)와 도도희(박솔라 분)가 갈등을 빚던 중 차승현(서도영 분)과 차승우(전승빈 분)가 이를 말리는 모습이 그려졌다.나세리(한고은 분)의 연락을 받고 병원으로 향한 가족들은 도도희가 나지니의 목을 조르고 있는 모습을 발견했다. 이를 본 차승현은 곧바로 도도희를 나지니에게서 떼어내며 상황을 수습했다.도도희는 "얘가 날 끌고 왔다고, 뭘 알고 말해 등신아!"라며 다시 나지니를 때리려 했다. 이에 차승현은 도도희의 손을 붙잡고 "등신? 너 이런 소리 듣고 다녀?"라며 화를 참았다.이어 차승우가 나지니와 남매 사이라는 사실을 밝히자 도도희는 "설마 셋 다 아빠가 차민기 아저씨? 불륜 피해자가 너희 둘? 완전 콩가루 집안이구나!"라고 비꼬았다. 도도희는 차승우의 다리까지 걷어찼고, 차승현은 "다 알면서 차?"라며 그를 제지했다.이후 집으로 돌아온 차승현은 동생을 위해 반쎄오를 만들었다. 그는 "마지막이다. 아는 선배가 구청에 경력직 자리가 났다고 알려줬다"고 말하며 공무원 복귀 가능성을 내비쳤다. 이어 나지니도 식사 자리에 함께하면서 이복남매가 한자리에 모였다.서도영은 동생을 위협하는 도도희에게 분노하면서도 감정을 억누르는 차승현의 모습을 연기했다. 이후 동생에게 음식을 만들어 주는 장면에서는 앞선 갈등 상황과 달리 차분한 모습을 보였다.'가족관계증명서'는 매주 월요일부터 금요일 오후 7시 5분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr