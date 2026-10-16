'나 혼자 산다' 카자흐스탄 즉흥 여행 편에 대본이 있었던 것으로 드러났다. / 사진제공=MBC

지난 8월 방송된 '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행 편은 조작 논란에 휩싸였다. / 사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다' 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행에 여행지 선정 과정과 출연자의 대사까지 담긴 사전 대본이 있었던 것으로 드러났다.16일 조선일보 단독 보도에 따르면 MBC는 지난 7월 22일 인천국제공항공사에 촬영 허가를 신청하면서 관련 공문과 시나리오 등을 제출했다. 해당 서류는 인천국제공항공사가 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김은혜 의원실에 제공한 것이다.이 가운데 시나리오에는 전현무가 카자흐스탄을 여행지로 결정하는 과정이 구체적으로 담겨 있었다. 전현무가 "중국은 너무 많이 갔고~ 카자흐스탄을 가볼까~"라고 말한 뒤 구성환과 주승에게 전화해 카자흐스탄으로 떠나기로 한다는 내용이다.촬영 허가 요청 공문에는 항공편까지 명시돼 있었다. 공문에 따르면 제작진은 8월 6일 에어아스타나 출발 카운터에서 항공권을 발권하고 출국하는 장면을 촬영하겠다고 신청했다. 출발 시간도 오전 11시 10분으로 기재했으며 실제 전현무가 이용한 항공편과 일치한 것으로 알려졌다.또한 제작진이 제출한 서류에는 카자흐스탄 외에 다른 여행지에 대한 계획은 없었던 것으로 전해졌다. 항공사 촬영 동의서 역시 에어아스타나 한국지사에서만 받은 것으로 알려졌다.앞서 '나 혼자 산다'는 지난 8월 14일 전현무가 인천국제공항에서 즉흥적으로 여행지를 정한 뒤 카자흐스탄 알마티로 떠나는 모습을 방송했다. 그러나 알마티시가 공식 홈페이지를 통해 촬영을 지원했다고 밝히면서 사전에 여행지를 정해둔 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 현지에서 렌터카를 빌리는 과정에서도 필요한 공증 서류를 갖추지 않았다는 지적이 나왔다.제작진은 지난 8월 25일 촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다고 해명했다. 의혹이 계속되자 지난 9월 4일 추가 입장문을 내고 일부 사전 준비가 있었다고 인정했다. 제작진은 전현무가 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단해 스태프의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조를 요청했다고 설명했다.현지 촬영 지원에 대해서도 해명을 덧붙였다. 제작진은 금전적인 협찬이나 제작비 지원은 없었지만, 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 협조를 받은 사실은 있다고 밝혔다. 렌터카 이용에 필요한 공증 절차를 뒤늦게 확인했다며 관련 법규를 충분히 살피지 못한 점도 인정했다. 다만 여행지 자체는 전현무가 공항에서 결정했다는 입장을 유지했다.하지만 여행지 선정 과정은 대사까지 사전에 작성된 사실이 드러나면서 제작진의 기존 해명은 설득력을 잃게 됐다. 이에 따라 제작진이 사실관계를 충분히 설명하지 않았다는 비판과 함께 방송 조작 논란이 다시 불거질 것으로 보인다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr