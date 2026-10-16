'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')가 방송 최초로 외국인 여성들을 출연시키는 글로벌 특집을 선보인다.오는 22일 방송되는 '나솔사계'에서는 다양한 국적의 외국인 여성 5명이 사계민박에 입소해 한국인 남성들과 새로운 인연을 찾는 모습이 공개된다. 앞서 공개된 예고편에서 MC 데프콘, 경리, 정혜성은 "외국인 특집이다", "이제 글로벌로 나간다. 어떤 외국인 분들이 오셨을지 궁금하다"며 기대감을 나타낸다.이어 화려한 스타일의 외국인 여성부터 금발 여성, 빨간색으로 머리를 염색한 여성, 긴 머리의 동양계 여성까지 차례로 등장한다. 출연자들의 모습을 지켜보던 데프콘은 "와! 대박이다", "굉장히 단아하신 분이 오셨다"며 놀라워한다.특히 한 외국인 여성은 제작진과의 인터뷰에서 "한국 남자들이 좋다"고 밝히며 출연 이유를 설명한다. 또 다른 여성은 "같이 있으면 재밌을 것 같은…"이라고 말하며 특정 남성 출연자에게 호감을 표현한다. 금발의 여성 역시 "얼굴이 귀여워요"라며 마음에 드는 상대가 있음을 알린다.이 가운데 '나는 SOLO' 7기 출신 영식도 모습을 보인다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "오랜만에 느껴보는 연애의 감정"이라고 말하다가 감정이 북받친 듯 눈물을 흘린다. 영식이 눈물을 보인 이유와 그가 어떤 여성에게 마음을 열었는지는 아직 공개되지 않았다.외국인 여성 5명이 한자리에 모인 모습을 본 한 남성 출연자는 "이분들 중에 제 짝이 있을까?"라며 기대와 긴장을 동시에 나타낸다. 글로벌 특집에 참여하는 남성 출연진의 전체 명단과 이들의 첫 만남은 본 방송에서 공개될 예정이다.'나솔사계'는 22일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr