라도가 가수 활동을 재개한다고 밝힌다. / 사진제공=KBS

라도가 가수 활동을 재개한다고 밝힌다. / 사진제공=KBS

그룹 에이핑크의 멤버 윤보미와 결혼한 프로듀서 라도가 17년 만에 가수 활동 재개를 예고했다.16일 방송되는 KBS2 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투') 최종회에서는 그룹 썸데이의 라도가 신곡을 준비 중이라는 소식을 전한다.라도는 이날 진행되는 '파이널 스테이지 in 한강'에서 "요즘 썸데이의 신곡을 작업하고 있다"고 밝힌다. 17년 만에 가수로 무대에 오른 데 이어 새로운 음악까지 준비하고 있다는 소식에 현장에서는 환호가 쏟아진다.썸데이는 라도, 원택, 정세영으로 구성된 그룹이다. 라도는 그룹 활동을 마친 뒤 작곡가이자 프로듀서로 활동해 왔다. 앞서 '해투'를 통해 17년 만에 데뷔 첫 지상파 무대에 오른 썸데이는 방송 이후 다시 주목받았다. 이들의 무대 영상은 지난 15일 기준 공식 유튜브와 SNS에서 합산 조회수 1400만회를 넘어섰다.오랜만에 가수로 무대에 선 라도는 "저희 앞에 카메라만 몇 대냐. 이 모든 게 꿈만 같다"며 소감을 전한다.이날 썸데이는 과거 발표한 OST '알고 있나요'를 완곡으로 선보인다. 앞선 방송에서 짧게 공개된 라이브 이후 전체 무대를 보고 싶다는 요청이 이어졌고 이에 세 멤버가 다시 노래를 준비한 것. 객석에서는 떼창이 이어졌다는 후문이다.이어 썸데이는 노을의 '하지 못한 말'도 부른다. 스페셜 MC로 참여한 리센느 원이는 이들의 무대를 본 뒤 "숨 쉬는 것조차 까먹을 정도"라며 감탄한다.'해투' 최종회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr