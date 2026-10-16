故 배우 안성기가 아름다운예술인상 굿피플예술인상을 수상했다. / 사진=텐아시아DB

고(故) 안성기가 아름다운예술인상 굿피플예술인상을 받았다. 시상식에는 안성기의 차남 안필립 씨가 참석해 대리수상했다.지난 15일 서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 아름다운예술인상 시상식이 개최됐다.안성기를 닮은 아들 안필립 씨는 고인을 대신해 상패와 꽃다발을 받았다. 안필립 씨는 "2011년 신영균예술재단 창립과 함께 16년 역사를 자랑하는 아름다운예술인상 시상식에서 굿피플예술인상을 받으신 것을 아버지께서 하늘나라에서 감사하고 기뻐하시면서 크나큰 영광으로 받아들일 것"이라고 말했다. 이어 "저 또한 아들로서 아주 기쁘고 아버지가 자랑스럽다"고 전했다.안필립 씨는 건강 문제로 참석하지 못한 어머니 오소영 씨의 편지도 대독했다. 편지를 통해 오소영 씨는 "그간 오랜 세월 재단에서 안성기 이사장과 함께 해주셔서 감사했다"고 전했다. 안성기는 신영균예술문화재단 창립부터 세상을 떠날 때까지 약 16년간 이사장을 맡아왔다.한편 안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 투병을 이어오다, 올해 1월 향년 74세로 별세했다.신영균예술문화재단이 주최하는 아름다운예술인상은 2011년 신영균예술문화재단이 창립되던 해 제정돼 매년 연말에 영화, 공연, 공로, 선행, 독립영화 또는 신인 부문에서 활동이 돋보이는 예술인을 선정, 총 1억원(각 2000만원)의 시상금과, 공연 부문은 연극, 뮤지컬 등 공연예술 전반으로 심사 범위를 확대해 운영하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr