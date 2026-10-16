남자친구랑 갔나…21기 옥순, 대구 사는데 고양까지 와서 덕질

'나는 SOLO' 21기 옥순이 세계적인 팝스타 위켄드의 내한 공연을 관람했다.21기 옥순은 최근 자신의 SNS에 위켄드의 내한 공연장을 찾은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 옥순은 경기 고양종합운동장 주경기장 앞에서 공연 굿즈를 펼쳐 들고 포즈를 취하고 있다. 검은색 상의에 짧은 플리츠스커트를 매치한 옥순은 늘씬한 각선미를 드러내며 발랄한 분위기를 자아냈다.특히 옥순은 선글라스와 운동화, 미니백을 활용해 편안하면서도 세련된 공연장 패션을 완성했다. 한 손에는 위켄드의 얼굴이 프린트된 의상을 들고 있어 공연을 향한 설렘을 짐작하게 했다.대구에서 필라테스 센터를 운영 중인 옥순이 고양에서 열린 공연을 찾았다는 점도 눈길을 끈다. 평소 바쁜 일상을 보내는 그는 공연장을 찾아 여유로운 시간을 즐겼다.위켄드는 지난 7일부터 8일까지 양일간 고양종합운동장 주경기장에서 '현대카드 슈퍼콘서트 28'을 개최했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr