이엘이 '씨네타운' 새 DJ로 발탁됐다./사진제공=SBS

배우 이엘이 SBS 파워FM '씨네타운' 새 DJ로 낙점됐다.6년간 이 프로그램을 이끌어온 배우 박하선의 후임 DJ로 발탁된 이엘은 오는 11월 2일부터 SBS 파워FM '이엘의 씨네타운'을 진행, 매일 오전 11시 청취자들과 만날 예정이다.영화 '내부자들', 드라마 '도깨비', '나의 해방일지', '사마귀', '행복배틀' 등에서 개성 있는 연기로 사랑받아온 이엘은 특유의 매력적인 목소리와 유쾌한 입담으로, 여러 방송에서 스페셜 DJ와 내레이션을 맡는 등 연기 외의 분야에서도 실력을 인정받아왔다.이엘은 과거 방송을 통해 독특한 학창 시절 일화를 털어놓은 바 있다. 그는 "고등학교 진학 후 적응하지 못해 방황하다 자퇴를 결심했다"며 검정고시를 거쳐 성균관대학교 연기예술학과에 입학한 남다른 과거를 공개해 화제를 모으기도 했다.SBS 파워FM 제작진은 “이엘은 단번에 귀를 사로잡는 매력적인 목소리와 자신만의 뚜렷한 개성을 지닌 배우다. 작품 속에서 보였던 강렬한 존재감은 물론 DJ로서의 소탈하고 친근한 매력까지 갖췄다”고 발탁 이유를 설명했다. 이어 “이엘은 영화와 음악은 물론, 청취자들의 일상까지 모두 아우르는 폭넓은 시선을 갖고 있다. 자신만의 감성과 유쾌한 입담으로, 오랫동안 곁에 두고 싶은 DJ가 될 것이라 기대한다”고 전했다.1999년 첫 방송을 시작한 '씨네타운'은 SBS 파워FM의 간판 영화 프로그램으로, 송승환, 심혜진, 이승연, 공형진, 박선영 아나운서, 장예원 아나운서, 박하선 등이 DJ를 맡아왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr