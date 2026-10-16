장윤정이 워킹맘의 일상을 보여줬다. / 사진='장공장장윤정' 유튜브 캡처

장윤정이 워킹맘의 일상을 보여줬다. / 사진='장공장장윤정' 유튜브 캡처

가수 장윤정이 지방 행사 이동 중 딸 하영 양과의 통화를 공개하며 워킹맘의 일상을 보여줬다.15일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 장윤정이 충남 서산으로 행사를 가는 모습이 담겼다.차 안에서 휴식을 취하던 중 장윤정은 딸과 전화를 시작했다. 뭐 하고 있었냐는 장윤정의 말에 하영 양은 "엄마 기다리고 있다"고 말했다. 장윤정은 "아직 멀었는데"라며 난감하고 미안한 반응을 보였다.장윤정이 "밥은 먹었냐"고 묻자 하영 양은 "방금 설렁탕 먹었다"고 답했다. 오빠 연우는 게임 중이라고 답해 소소한 웃음을 자아냈다.장윤정은 전화한 이유를 묻는 딸에게 "보고 싶고 목소리가 듣고 싶어서 전화했는데 하영이가 받았다"고 고백했다. 하영 양은 장윤정에게 "얼른 와"라며 "서산에서 여기까지 얼마나 걸려?"라고 물었다. 장윤정은 "두 시간 정도 걸리는데 아직 노래를 안 했다. 하고 갈게"라며 달랬다. 하영 양은 사랑한다는 말을 끝으로 쿨하게 전화를 끊었다. 이에 장윤정은 "대답도 안 듣고 확 끊어버린다. 할 말만 하고 끝낸다"라면서도 미소를 지었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr