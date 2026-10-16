펜싱 국가대표 오상욱이 대전 집을 방송 최초로 공개한다. / 사진제공=MBC

펜싱 국가대표 오상욱이 대전 집을 방송 최초로 공개한다. / 사진제공=MBC

펜싱 국가대표 오상욱이 대전 집을 방송 최초로 공개한다. 아시안게임에서 금메달 2개를 획득한 그는 귀국 직후 컵라면 4개를 먹어 치우는 등 소탈한 일상을 보여준다.오는 17일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 420회에는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 사브르 개인전과 단체전 금메달을 획득한 오상욱이 출연한다. 그는 이번 대회에서 4연속 득점으로 역전승을 거두며 2관왕에 올랐다.대회를 마치고 귀국한 다음 날의 일상이 그려진다. 전날 늦게 귀국한 오상욱은 미처 정리하지 못한 짐을 바라보며 한숨으로 하루를 시작한다. 캐리어에는 대회 기간 착용했던 펜싱복과 장갑, 마스크 등이 그대로 담겨 있다.오상욱은 빨랫감의 냄새를 하나씩 맡아보는 엉뚱한 행동으로 웃음을 안긴다. 특히 금메달마저 케이스에 보관하지 않은 채 가방에서 꺼내 모두를 놀라게 한다. 아침 식사로는 자신만의 조합으로 준비한 컵라면 4개를 순식간에 먹어 치운다. 이후 짐 정리를 미룬 채 침대에 누워 자신의 경기 영상을 시청한다. 지난 파리 올림픽에서 함께 금메달을 획득한 구본길의 중계를 보며 웃음을 터뜨리기도 한다.원우영 국가대표 코치는 경기장에서 보여주는 모습과 다른 오상욱의 평소 성격을 소개한다. 특별한 루틴이나 징크스가 없는 오상욱은 경기 시작 5분 전까지 햄버거를 먹거나 김밥을 씹으며 마스크를 착용한 적도 있다고. 오랜 기간 주요 국제대회에서 오상욱과 함께한 원우영 코치는 그의 무덤덤한 성격과 경기 전 습관을 전하며 또 다른 모습을 보여줄 예정이다.'전지적 참견 시점'은 오는 17일 오후 11시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr