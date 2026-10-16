엄지윤이 홍콩 여행 중 200만 원 상당의 휴대전화를 분실했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

엄지윤이 홍콩 여행 중 200만 원 상당의 휴대전화를 분실했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

코미디언 엄지윤이 홍콩 여행 중 200만 원 상당의 휴대전화를 분실했다.지난 15일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '홍콩 당일치기 가서 핸드폰 잃어버리고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 한혜진과 엄지윤이 홍콩 당일치기 여행에 나선 모습이 담겼다.두 사람은 현지 맛집에서 음식을 즐기고 무료 페리를 이용하며 설렘 가득한 시간을 보냈다. 하지만 빅토리아 피크에 도착한 직후 뜻밖의 위기가 찾아왔다. 엄지윤은 "휴대폰을 잃어버렸다"고 말했다.한혜진이 즉시 전화를 걸었으나 반응이 없었고, 이후 전원이 꺼졌다. 이에 엄지윤은 "페리 공짜로 타면 뭐 하나. 200만 원짜리 핸드폰 잃어버렸는데"라고 토로했다.그러면서도 엄지윤은 "내가 핸드폰 잃어버렸다고 해서 여행 망쳤다고 생각하지 마라"며 마음을 추슬렀다. 하지만 이내 "아까 페리 공짜라고 했을 때 아주 즐거웠던 내 표정이 생각난다. 사람 일은 한 치 앞도 못 보는 것"이라고 말했다. 한혜진 역시 "우버 탈걸, 유튜브 하지 말걸, 태어나지 말걸"이라고 한탄했고 엄지윤은 "핸드폰 사지 말걸"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr