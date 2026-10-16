‘핱시3’ 박지현, 건강한 2세 출산…병원서 회복중

'하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 근황을 전했다.박지현은 최근 자신의 SNS에 "출산했다고 많이 물어봐주셨는데 아가도 건강하게 태어났고 저도 잘 회복 중이에요"라는 글을 게재했다.이어 "축하해주셔서 너무 감사해요"라며 출산을 축하해준 이들에게 감사한 마음을 전했다.함께 공개된 사진에는 늦은 밤 창밖으로 보이는 도심 풍경이 담겼다. 높은 건물들과 도로 위 차량 불빛이 어우러진 야경이 눈길을 끈다.특히 박지현은 출산 소식을 직접 전하면서 아기와 산모 모두 건강한 상태임을 알렸다. 출산 후 회복 중인 근황까지 전하며 많은 이들의 축하에 화답했다.한편 박지현은 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2023년 비연예인 남성과 결혼했으며, 이번 출산으로 엄마가 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr