'닥터X'가 논란의 중심에 섰다. / 사진=SBS, 인터넷 갈무리

'닥터X'가 논란의 중심에 섰다. / 사진=SBS

SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 의료 고증 논란에 휩싸인 가운데, 자신을 현직 의사라고 밝힌 한 누리꾼이 방송 심의를 요청하면서 파장이 일고 있다.15일 온라인상에 따르면 정형외과 의사라고 밝힌 A씨는 지난 13일 방송미디어통신심의위원회에 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')의 의료 현실 왜곡과 의료인 묘사에 관한 심의를 요청했다. A씨가 공개한 신청 내역에는 해당 민원이 접수대기 상태로 표시돼 있다.A씨는 극 중 의료 현장을 표현하는 방식에 문제가 있다고 주장했다. 그는 "회진을 불필요한 잡무처럼 묘사하고 의료진을 무능한 악역으로 단순화하며 의료행위의 불확실성마저 외면하는 연출이 반복된다"고 지적했다.이어 "극적 과장은 이해하지만 이 정도면 의료 현실에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있다고 판단했다"고 설명했다. 실제 제재로 이어질 가능성은 낮다고 보면서도 전문가로서 문제를 제기할 필요가 있다는 입장이다.A씨는 심의 요청에 앞서 SBS에도 관련 의견을 전달한 것으로 알려졌다. 그는 드라마 속 의료 행위와 의료진의 묘사에 우려를 표했고 SBS 측으로부터 "담당 부서에 전달했으며 제작에 참고하도록 하겠다"는 답변을 받았다고 밝혔다. 다만 A씨는 구체적인 개선 방안이 제시되지 않았다는 점에서 아쉬움을 나타냈다.'닥터X'는 천재 외과의 계수정(김지원 분)이 병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 누아르다. 지난 9일 첫 방송에서 11.4%의 시청률을 기록했으며, 2회에서는 14.9%까지 상승했다.시청률 상승세와 별개로 방송 이후 일부 의료 장면의 현실성을 둘러싼 지적이 제기됐다. 서혜부 탈장 환자를 응급수술로 보내는 과정과 위급한 환자에게 시행하는 마취 및 처치, 심정지 환자에게 300J의 제세동을 실시하는 장면 등이 실제 의료 절차와 다르다는 주장이다.작품에 자문으로 참여한 응급의학과 의사 남궁인 교수의 발언도 주목받았다. 남궁인 교수는 자신이 현장 자문을 맡았다고 밝히며 "의학적으로 잘못된 장면이 있다면 자문 의견이 제작 과정에서 반영되지 못한 것으로 이해하면 된다"는 취지의 설명을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr