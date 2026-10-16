이선빈이 공개 열애 중인 이광수를 언급했다./사진=텐아시아DB

이선빈이 공개 열애 중인 이광수를 언급했다./사진제공=SBS

배우 이선빈이 연인 이광수와의 연애사를 언급하며 장항준, 김풍에게 서운함을 표했다.지난 15일 방송된 SBS 예능 '거장항준'에는 유재명과 이선빈이 게스트로 출연했다.이날 송은이는 과거 SBS '런닝맨'에서 이상형을 밝힌 뒤 연인으로 발전한 이선빈과 이광수의 이야기를 꺼냈다. 이를 들은 MC 장항준과 김풍이 두 사람의 열애 사실을 전혀 몰랐다는 듯 놀라자, 이선빈은 "너무하신 것 아니냐. 9년을 만났는데"라고 서운함을 토로했다. 이어 9년에 걸친 연애 기간을 두고 "파란만장하다"고 덧붙였다.배우 커플로서 나누는 현실적인 대화법도 밝혔다. 유재명이 "이광수가 연기를 더 잘할 수 있도록 도와준 부분이 있냐"고 묻자, 이선빈은 "일적인 이야기는 내가 느낀 점을 말해주는 정도만 한다. 오히려 사소하고 쓸데없는 이야기를 더 많이 나눈다"고 말했다.이선빈은 "예를 들어 '촬영하다가 힘들었다', '누구 때문에 화가 났다' 같은 감정을 공유한다"며 "둘 다 성격이 면전에서는 말을 잘 못 하는 평화주의자들이다. 뒤에서 털어놓는 그런 이야기들이 서로에게 가장 큰 위로가 된다"고 깊은 애정을 보였다.이선빈과 이광수는 2018년 교제 사실을 인정하고 9년째 공개 열애를 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr