그룹 방탄소년단 뷔 / 사진 제공=셀린느

그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔가 파리 패션위크에 참석하지 않고도 약 52억원의 미디어 가치를 기록했다.글로벌 인플루언서 마케팅 분석 플랫폼 레프티(Lefty)에 따르면 뷔는 지난 9월 28일부터 10월 7일까지 열린 2027 봄·여름(S/S) 파리 패션위크 기간 셀린느와 관련해 약 384만 달러(약 52억원)의 미디어 가치를 창출한 것으로 집계됐다.이는 같은 기간 셀린느가 기록한 전체 미디어 가치 1700만 달러(약 229억원)의 약 23%에 해당한다. 뷔는 셀린느 관련 인플루언서 가운데 가장 높은 수치를 기록했다. 특히 지난 3일 파리에서 열린 셀린느 여성 컬렉션 쇼에는 참석하지 않은 상태에서 나온 결과다.미디어 가치(Earned Media Value)는 소셜미디어 콘텐츠 등을 통해 발생한 브랜드 노출 효과를 광고비로 환산한 추정 지표다. 실제 매출이나 광고 수익을 의미하는 것은 아니다.뷔는 앞서 지난 6월 셀린느의 2027 S/S 남성 컬렉션 쇼에 참석했다. 당시 패션 매체 보그 프랑스는 소셜미디어 분석 업체 토크워커의 자료를 인용해 행사 시작 2시간 만에 750만 건 이상의 상호작용과 220만 건 이상의 언급이 발생했다고 보도했다.한편 뷔가 속한 방탄소년단은 월드투어 'ARIRANG'을 진행 중이다. 칠레 산티아고 공연에 이어 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루에서 남미 투어를 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr