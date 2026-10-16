가수 안성훈이 무명 시절 자신에게 다시 가수의 꿈을 꾸게 해준 송가인에게 고마움을 전했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 안성훈이 무명 시절 자신에게 다시 가수의 꿈을 꾸게 해준 송가인에게 고마움을 전했다. / 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

가수 안성훈이 무명 시절 자신에게 다시 가수의 꿈을 꾸게 해준 송가인에게 고마움을 전했다.지난 15일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 15년 지기 송가인을 집으로 초대한 안성훈의 모습이 그려졌다.이날 안성훈은 송가인이 방문하기 전 집안 곳곳에 탈취제와 소독제를 뿌리며 청소에 나섰다. 그러나 깔끔하다는 자신의 설명과 달리 변색된 벽지와 쌓인 먼지가 발견됐다. 제로슈가 시리얼과 저당 우유를 준비해 놓고 초코과자를 넣어 먹는 모습도 공개됐다.집에 도착한 송가인은 안성훈의 집안 상태를 살펴보더니 "여자가 다 도망갈 것"이라며 잔소리를 했다. 이에 안성훈은 "누나가 남자 집에 처음 와 봐서 그런다"고 받아쳤다.안성훈은 송가인을 위해 직접 주먹밥을 만들었다. 그는 무명 시절 생계를 유지하기 위해 어머니와 함께 3년간 주먹밥 가게를 운영한 경험이 있다. 스스로를 "주먹밥의 달인"이라고 소개한 안성훈은 익숙한 솜씨로 요리를 시작했다. 중간중간 간을 본 송가인은 "짜다"며 지적했지만 완성된 주먹밥을 맛본 뒤에는 "정말 맛있다"고 칭찬했다.식사 도중 두 사람은 15년 전부터 이어진 인연을 돌아봤다. 연습생 시절부터 알고 지낸 송가인과 안성훈은 각각 '미스트롯'과 '미스터트롯2'에서 진(眞)을 차지했다.안성훈은 가수 활동을 접고 주먹밥 가게를 운영하던 당시 '미스트롯'에서 우승한 송가인에게 축하 전화를 걸었다고 밝혔다. 이때 송가인이 남성 참가자를 대상으로 한 경연 프로그램에도 출연해 보라고 권유했다는 것. 안성훈은 "(가인) 누나가 남자 경연 프로그램도 할 것 같다며 나가보라고 했다. 누나 덕에 '미스터트롯'에 지원했다"고 말했다. 이어 "정산받자마자 부모님과 누나 선물을 샀다"고 덧붙이며 송가인에 대한 고마움을 드러냈다.한편 이날 방송에서는 이정현이 남편을 위해 준비한 깜짝 이벤트도 공개됐다. 이정현은 직접 만든 반찬 100인분을 챙겨 남편이 근무하는 병원의 구내식당을 찾았다.여기에 랍스터 100마리까지 준비한 이정현은 현장에서 조리사들과 함께 음식을 만들고 직접 배식과 설거지까지 했다.이정현의 남편은 구내식당에서 음식을 먹던 중 아내가 만든 음식이라는 사실을 알아챘다. 이후 모습을 드러낸 이정현은 "열심히 일하는 남편 보니 마음이 아파서 이제부터 잘하기로 했다"고 말했다. 남편은 예상하지 못한 아내의 등장에 얼굴을 붉혔다.이날 '신상출시 편스토랑'은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 3.5%를 기록했다. 전주보다 상승한 수치로, 순간 최고 시청률은 5.9%까지 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr